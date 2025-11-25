إعلان

أول تعليق لـ مها أحمد بعد الحكم على فادي خفاجة

كتب : سهيلة أسامة

02:57 م 25/11/2025

مها احمد وفادي خفاجة

قضت المحكمة الاقتصادية بمعاقبة الفنان فادي خفاجة بالحبس لمدة 6 أشهر وغرامة قدرها 20 ألف جنيه، في اتهامه بسب وقذف الفنان مجدي كامل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي أول تعليق لها على الحكم، كتبت الفنانة مها أحمد عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام": "خالص الشكر والتقدير لمكتب النجدي للاستشارات القانونية على الجهد المبذول في الدفاع عن قضية السب والقذف المرفوعة من قبل الفنان الدكتور مجدي كامل ضد فادي خفاجة، والتي حكمت فيها المحكمة حضورياً بعودة الحق إلى أصحابه ورد اعتبار الفنان مجدي كامل".

وأضافت مها: "هذا الحكم يؤكد أن العدل يظهر مهما طال الوقت، وأن الدفاع عن الحق باحترافية وإخلاص يصنع الفرق، شكرًا لكل من ساهم في تحقيق هذه النتيجة".

