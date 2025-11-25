أحدث جلسة تصوير لـ ندى موسى تخطف بها الأنظار (صور)

بعد طلاقهما.. مسلم يحتفل بعودته لزوجته يارا بجلسة تصوير

شاركت الفنانة ندى موسى متابعيها على السوشيال ميديا أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

وظهرت ندا بإطلالة مميزة ولافتة، عبر نشرها مجموعة صور على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

نالت الصور إعجاب المتابعين، الذين جاءت تعليقاتهم، كالتالي: "الله يحميكي يا حلوة"، "ايه الجمال دا"، "الله عليكي يا قمر"، "مفيش اجمد من كدا"، "اجمل واحدة في الدنيا".

أعمال ندى موسى الفنية

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة ندى موسى كانت بمسلسل "إش إش" بطولة الفنانة مي عمر، ومسلسل "وتقابل حبيب" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز وعرضا ضمن موسم دراما رمضان 2025.

كما تشارك ندى موسى بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها الجزء الثالث من مسلسل "أيام" ويشاركها البطولة كل من رياض الخولي، شيري عادل، حورية فرغلي، أحمد صفوت، تأليف سماح الحريري، إخراج محمد أسامة.

