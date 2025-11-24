إعلان

بعد طلاقهما.. مسلم يحتفل بعودته لزوجته يارا بجلسة تصوير

كتب : مروان الطيب

11:35 م 24/11/2025
    مسلم ويارا من أحدث جلسة تصوير
    المطرب مسلم من أحدث جلسة تصوير مع زوجته
    مسلم ويارا على انستجرام

احتفل مغني المهرجانات مسلم بعودته إلى طليقته يارا، بجلسة تصوير جديدة وذلك بعد ساعات من إعلانه عودتهما.

نشر مسلم صور الجلسة عبر حسابه على انستجرام، ظهر خلالها مع زوجته يارا بإطلالة غريبة ومثيرة للجدل، إذ ظهر مرتديا معطف بنقشة النمر، وارتدت يارا معطف من الفرو، وكتب مسلم على الصور: "هل هناك أحد بجمالك؟".

وحازت الجلسة على إعجاب متابعيه وعلقوا: "أحلى عودة علاقات، تحفة الصور، أحلى رجوع، اوعى على الأخبار اللي تجنن دي، أحلى رجوع ده ولا إيه".

وأعلن مسلم خلال الساعات الماضية عن عودته لطليقته يارا، ونشر مقطع فيديو ظهر خلاله مع يارا وهما يرقصان وعلق على الفيديو: "هي أولى فعلا عندي من أي حد، مبروك رجوعك لحضني يا روح قلبي".

يذكر أن من أعمال مسلم أغنية "السكة اللي تودي" ودويتو "أنا بابا" مع المطربة بوسى، وأغنية "شافوني غلط".

مسلم ويارا جلسة تصوير مغني المهرجانات

