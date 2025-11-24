إعلان

ليلى زاهر تحتفل بجائزة أفضل ممثلة شابة.. وهشام جمال يعلق: "مبروك لأجمل بنوته"

كتب : معتز عباس

10:43 م 24/11/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    اطلالة ليلى أحمد زاهر (2)
  • عرض 11 صورة
    ليلى زاهر افضل ممثلة في حفل جوائز ذا بيست (2)
  • عرض 11 صورة
    اطلالة ليلى أحمد زاهر (3)
  • عرض 11 صورة
    ليلى زاهر تفوز بجائزة ذا بيست عن دورها في مسلسل هند (1)
  • عرض 11 صورة
    ليلى زاهر تفوز بجائزة ذا بيست عن دورها في مسلسل هند (2)
  • عرض 11 صورة
    ليلى زاهر افضل ممثلة في حفل جوائز ذا بيست
  • عرض 11 صورة
    ليلى زاهر وزوجها هشام جمال (1)
  • عرض 11 صورة
    ليلى وشقيقتها ملك زاهرا
  • عرض 11 صورة
    اطلالة ليلى أحمد زاهر (1)
  • عرض 11 صورة
    ليلى زاهر وزوجها هشام جمال (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر صورًا مع زوجها المنتج هشام جمال من مشاركتها في حفل جوائز "The Best"، وحصولها على جائزة أفضل ممثلة شابة.

ونشرت ليلى الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "جائزة أفضل ممثلة عن دوري في مسلسل هند، شكرا لكل فريق العمل والطاقم والممثلين.

تهنئة هشام جمال لزوجته ليلى زاهر

ومن جانبه علق هشام جمال وكتب: "ألف مبروك لأجمل بنوته على وجه الأرض".

يذكر أن شقيقتها ملك أحمد زاهر حصلت على نفس الجائزة عن دورها في مسلسل "سيد الناس" الذي عرض في رمضان 2025.

اقرأ أيضا..

هند صبري تخطف الأنظار من أحدث ظهور في قطر

"بموت من الرعب".. إيمان العاصي تعلق على واقعة التحرش بطفلة في حمام السباحة

ليلى زاهر جوائز الأفضل هشام جمال ليلى أحمد زاهر

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

4 قرارات وكواليس صادمة.. بيان عاجل من النيابة العامة في واقعة تلاميذ مدرسة السلام
الوطنية للانتخابات: 86 شكوى في اليوم الأول من المرحلة الثانية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة
الدعم السريع تعلن قبول هدنة إنسانية لـ 3 أشهر ووقف الأعمال القتالية
فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك 3 فترات
الأرصاد تحذر من سيول محتملة وأمطار رعدية على هذه المناطق
جمع بطاقات ومبالغ مالية.. الداخلية تكشف شبكة تلاعب بالأصوات لصالح مرشحين في المحلة
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه
قفزة في صادرات مصر من الذهب.. وصلت إلى 6.7 مليار دولار لأول مرة
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية