شاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر صورًا مع زوجها المنتج هشام جمال من مشاركتها في حفل جوائز "The Best"، وحصولها على جائزة أفضل ممثلة شابة.

ونشرت ليلى الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "جائزة أفضل ممثلة عن دوري في مسلسل هند، شكرا لكل فريق العمل والطاقم والممثلين.

تهنئة هشام جمال لزوجته ليلى زاهر

ومن جانبه علق هشام جمال وكتب: "ألف مبروك لأجمل بنوته على وجه الأرض".

يذكر أن شقيقتها ملك أحمد زاهر حصلت على نفس الجائزة عن دورها في مسلسل "سيد الناس" الذي عرض في رمضان 2025.

