هند صبري تخطف الأنظار من أحدث ظهور في قطر

كتب : مروان الطيب

08:24 م 24/11/2025
    هند صبري مع الأصدقاء
    هند صبري تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة
    كواليس حضور هند صبري أحد عروض الأزياء في دبي
    النجمة هند صبري
    هند صبري من أحد عروض الأزياء في الدوحة

استعرضت الفنانة هند صبري أحدث إطلالاتها أثناء تواجدها في الدوحة.

ونشرت هند صورا من الكواليس عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بفستان أنيق وساحر خطفت به الأنظار.

وكتبت هند صبري: "نتذكر فرانكا سوزاني الرائعة، وكلماتها المؤثرة التي لا تزال تتردد أصداؤها حتى اليوم: العطاء هو الرفاهية الجديدة، ليلة أمس في حفل فرانكا فاند في الدوحة. كانت أمسية ملهمة حقًا. شكرًا لكِ ميميو على جعلها أكثر تميزًا".

الدراما التليفزيونية

وكانت آخر أعمال هند صبري في الدراما التليفزيونية بمسلسل "البحث عن علا 2" عام 2024.

تدور أحداث المسلسل حول خوض علا عبدالصبور لمغامرة جديدة رفقة عائلتها، إذ تجد نفسها مضطرة للعمل مع كريم ابن مورد منتجات شركتها، وبالرغم من نشوب مشاكل بينهما في بدء الأمر إلا أن علاقتهما تتطور ويتقرب منها كريم، وفي ذات الوقت تحاول ابنتها لفت نظرها للاهتمام بها خاصة بعد أن أصبحت في سن المراهقة.

وشارك ببطولة المسلسل كل من سوسن بدر، طارق الإبياري، ندا موسى، ظافر العابدين، تأليف مها الوزير وغادة عبدالعال، إخراج هادي الباجوري.

أعمال تنتظر عرضها هند صبري

تنتظر هند صبري عرض مسلسلها "عسل أحمر" وسط كوكبة من نجوم الدراما التليفزيونية، هم: آسر ياسين، محمود حافظ، سيناريو وحوار محمد هشام عبية، إخراج مريم الأحمدي.


