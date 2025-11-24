إعلان

غادة إبراهيم تدلي بصوتها في الانتخابات البرلمانية 2025 (صور)

كتب : مروان الطيب

07:04 م 24/11/2025
    غادة إبراهيم في لجننتها الانتخابية_7
    غادة إبراهيم تشارك في الانتخابات البرلمانية_5
    غادة إبراهيم داخل لجنتها الانتخابية_6
    غادة إبراهيم تدلي بصوتها في العملية الانتخابية_3
    غادة إبراهيم تحتفل بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية_2
    الفنانة غادة إبراهيم_1
    غادة إبراهيم من كواليس مشاركتها في الانتخابات البرلمانية_8
    غادة إبراهيم تدلي بصوتها_4

تصوير- محمود بكار:

شاركت الفنانة غادة إبراهيم في العملية الانتخابية التي تجرى يومي 24 و25 نوفمبر الجاري الخاصة بالانتخابات البرلمانية 2025.

ظهرت غادة وهي تدلي بصوتها داخل اللجنة التابعة لها في مدرسة مصطفى كامل بمنطقة مصر الجديدة.

وكانت آخر مشاركات غادة إبراهيم في الدراما التليفزيونية بمسلسل "نص الشعب اسمه محمد" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

تدور أحداث المسلسل حول محمد الذي يعيش حياة روتينية لدرجة الملل، ويرتبط بفتاة يخطط للزواج بها رغم أنه زوج وأب، ويتورط في الكثير من المشاكل.

"نص الشعب اسمه محمد" شارك ببطولته: عصام عمر، رانيا يوسف، مايان السيد، شيرين، تأليف محمد رجاء، إخراج عبدالعزيز النجار.

الفنانة غادة إبراهيم انتخابات مجلس النواب 2025 العملية الانتخابية الانتخابات البرلمانية

