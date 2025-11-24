غادة إبراهيم تدلي بصوتها في الانتخابات البرلمانية 2025 (صور)

بعد طلاقهما.. مسلم يحتفل بعودته لزوجته يارا بجلسة تصوير

تصوير- محمود بكار:

شاركت الفنانة غادة إبراهيم في العملية الانتخابية التي تجرى يومي 24 و25 نوفمبر الجاري الخاصة بالانتخابات البرلمانية 2025.

ظهرت غادة وهي تدلي بصوتها داخل اللجنة التابعة لها في مدرسة مصطفى كامل بمنطقة مصر الجديدة.

وكانت آخر مشاركات غادة إبراهيم في الدراما التليفزيونية بمسلسل "نص الشعب اسمه محمد" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

تدور أحداث المسلسل حول محمد الذي يعيش حياة روتينية لدرجة الملل، ويرتبط بفتاة يخطط للزواج بها رغم أنه زوج وأب، ويتورط في الكثير من المشاكل.

"نص الشعب اسمه محمد" شارك ببطولته: عصام عمر، رانيا يوسف، مايان السيد، شيرين، تأليف محمد رجاء، إخراج عبدالعزيز النجار.

