تحرص النجمة سمية الخشاب بشكل دائم على التواصل مع جمهورها على حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "إكس" (تويتر سابقاً).



وتخصص سمية جزءاً كبيراً من وقتها للتفاعل المباشر، من خلال استقبال أسئلة المتابعين المتنوعة والرد على استفساراتهم الشخصية والفنية.



تتميز ردود سمية الخشاب بطابع خاص جداً يجمع بين العفوية والكوميديا، حيث تميل في كثير من الأحيان إلى استخدام أسلوب فكاهي وكوميدي ساخر في إجاباتها، بعيداً عن الردود الدبلوماسية والرسمية.



سمية الخشاب ومانشستر يونايتد



ونستعرض في التقرير التالي 5 أسئلة من المتابعين ردت عليهم سمية الخشاب على طريقتها الخاصة.



ووجه أحد متابعي سمية الخشاب سؤالًا حول أداء فريق مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، وكتب: "مانشستر رايح على فين يا فنانة؟!"، لترد عليه: "رايح على الشلاحات"



نصيحة سمية الخشاب لمتابع "بيفرتك الراتب"



طلب أحد المتابعين من سمية الخشاب نصيحة تمكنه من ادخار جزء من الراتب الشهري، وكتب عبر موقع "X": "عايز حل للمرتب اللي بيتفرتك"، وردت سمية "بتفرتكه في إيه؟ أصلا المرتب المفروض 10% منه يتحط في حساب ادخار، عشان تلاقي حاجة تتسند عليها في المستقبل".



سمية الخشاب ترد على متابعة تعاني من الاكتئاب



من بين التعليقات التي أعادت سمية نشرها، عبر حسابه: "مش عارفة أرجع زي الأول تاني، كل حاجة بقت ماسخة دلوقتي، أرجع أعيش تاني إزاي؟".

وعلقت سمية: "يا تتعايشي يا تكرهي حياتك، عندك اختيارين، تعايشي عشان الحلو يجيلك ومتقارنيش عشان المقارنة بالماضي دايما بتزعل".



متابع يخسر 2 مليون جنيه وسمية الخشاب تنصحه



احد المتابعين اشتكى من خسارته لمبلغ 2 مليون جنيه، وكتب لـ سمية الخشاب: "خسرت ٢ مليون جنيه في سنة واحده يا فنانه وخرجت من الازمه دي خسران كل حاجة في حياتي شقتي وعربيتي وكل حاجة عملتها وهقعد اشتغل ٦ شهور اسد ديون بعدين ابدأ من الصفر بقى، تفتكري في حلول تخليني ابدأ من الصفر اسرع من ال٦ شهور؟.



وردت سمية الخشاب: "أنا خسرت قد ده مرتين وقعدت فتره كامله عشان اسد الديون وربنا فتحها عليا بعد ٣ شهور"، متابعة: "في حاجه لازم تفهمها، كل حاجه بتحصل ليها سبب، والسبب ده اكيد احسن من اي حاجه تانيه تحصل، لو صدقت ده هتعرف ان ربنا شال عنك حادثه او مصيبه وفداها بالخسارة دي، ربنا يوفقك".



سمية الخشاب تنصح متابعة تريد فقدان وزنها



طلبت أحدى المتابعات لـ سمية الخشاب، نصيحة الفنانة من أجل فقدان مزيد من الوزن: "نخس ازاي يا نجمة"، لترد عليها سمية، وكتبت: "شوفي أنا فنانه غير تقليديه ومش هقولك دايت وجيم وشرب الميه والعك ده، مونجارو يا حبيبتي وتحللي الأول قبل ما تاخديه عشان تتاكدي انه مناسب ليكي وبس".



يذكر ان آخر أعمال سمية الخشاب الدرامية كانت في رمضان 2025، والمشاركة في بطولة مسلسل "أم أربعة وأربعين"، بالتعاون مع الفنانة جومانا مراد.



