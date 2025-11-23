سمية الخشاب تعلق على أداء مانشستر يونايتد: "رايح على الشلاحات"

تسعى الفنانة سمية الخشاب للتواصل دائمًا مع جمهورها والرد على أسئلتهم واستفاسرتهم، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "اكس".



وتحظى تعليقات وردود سمية الخشاب بإعجاب كبير وسط جمهورها، والتي تصل للفكاهة والكوميديا في أحيان كثيرة.



ووجه أحد متابعي سمية الخشاب سؤالًا حول أداء فريق مانشستر يونايتد المتذبذب في الدوري الإنجليزي، وكتب: "مانشستر رايح على فين يا فنانة؟!".

وردت عليه سمية الخشاب، وعلقت: "رايح على الشلاحات".



يذكر أن مانشستر يونايتد تعادل مؤخرًا أمام فريق توتنهام هوتسبير بنتيجة 2/2 في 8 نوفمبر الماضي، قبل فترة التوقف الدولي.



كما شاركت سمية الخشاب في رمضان 2025 ببطولة مسلسل أم أربعة وأربعين، تأليف هبة مشاري حمادة، إخراج المثنى صبح، وضم عددا كبيرا من النجوم، بينهم: جومانا مراد، عبير أحمد.



