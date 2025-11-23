سلمى أبو ضيف تتألق بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور بصحبة زوجها

"قلب وضحكة".. بسمة تنشر صورًا جديدة من حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

"رسمت قلب على قميص معجب".. نانسي عجرم تشعل حفل مهرجان "واو" في الرياض

سمية الخشاب تثير الجدل في ردودها على المتابعين على موقع "إكس"

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف صورًا جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

إطلالة سلمى أبو ضيف

ظهرت "أبو ضيف" بإطلالة أنيقة وعصرية، مرتدية فستانًا طويلًا باللون النبيتي مع عقد، وتسريحة شعر مرفوعة أكملت جمال الإطلالة.

ولاقت الصور تفاعل عدد كبير من متابعيها، الذين أشادوا بجمالها، وجاءت التعليقات كالتالي: "مامي صوفيا القمر"، "أجمل سلمى"، "ملكة".

سلمى أبو ضيف في حفل ختام القاهرة السينمائي

خطفت سلمى الأنظار على السجادة الحمراء خلال حفل ختام الدورة الـ46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي شهد حضورًا كبيرًا لنجوم الفن في مصر والوطن العربي.

اقرأ أيضًا:

"الاعتزال هو الموت".. شيرين: فيه حاجات بتحصلي من أقرب الناس ليا

"أنا دايما بستأذنه".. ماذا طلبت أصالة من زوجها في حفلها الأخير؟