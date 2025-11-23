سلمى أبو ضيف تتألق بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور بصحبة زوجها
كتبت- سهيلة أسامة:
نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف صورًا جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".
إطلالة سلمى أبو ضيف
ظهرت "أبو ضيف" بإطلالة أنيقة وعصرية، مرتدية فستانًا طويلًا باللون النبيتي مع عقد، وتسريحة شعر مرفوعة أكملت جمال الإطلالة.
ولاقت الصور تفاعل عدد كبير من متابعيها، الذين أشادوا بجمالها، وجاءت التعليقات كالتالي: "مامي صوفيا القمر"، "أجمل سلمى"، "ملكة".
سلمى أبو ضيف في حفل ختام القاهرة السينمائي
خطفت سلمى الأنظار على السجادة الحمراء خلال حفل ختام الدورة الـ46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي شهد حضورًا كبيرًا لنجوم الفن في مصر والوطن العربي.
