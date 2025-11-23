رحل عن عالمنا الفنان التونسي نور الدين بن عياد الذي وافته المنية صباح اليوم الأحد الموافق 23 نوفمبر، عن عمر يناهز الـ73 عامًا.

وأعلن خبر الوفاة الفنان التونسي لسعد عثمان، والذي كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "خويا مات، خويا نورالدين بن عياد امبارح في الليل نحكي معاه واليوم الصباح هز ربي متاعو، مات الرادار، مات حمودة، مات العياشي، ماتت الضحكة، ماتت الفرحة معاك يا غالي، الله يرحمك يا عشرة عمري".

يذكر أن من أبرز أعمال الفنان نور الدين بن عياد: "جاري يا حمودة"، "العاصفة"، "غادة"، "أستاذ مالك".

