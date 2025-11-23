إعلان

بعد ظهورها مع أبلة فاهيتا.. بوسي تتصدر تريند "جوجل"

كتب : نوران أسامة

01:05 م 23/11/2025

بوسي مع أبلة فاهيتا

تصدر اسم الفنانة بوسي تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد ظهورها في برنامج "ليلة فونطاستيك" تقديم أبلة فاهيتا، المعروض على قناة MBC مصر.

وتحدثت بوسي خلال الحلقة عن عدة موضوعات، من بينها علاقتها بنجوم الوسط الفني، إلى جانب مشاريعها الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، كما استرجعت ذكريات بدايتها ودخولها عالمَي الفن والغناء.

بوسي توضح أسباب قلة أعمالها

وعن قلة ظهورها في الدراما التليفزيونية قالت: "بعد مشاركتي في مسلسل الحساب يجمع مع يسرا، ملقتش اللي يناسبني".

يُذكر أن محكمة جنح التهرب الضريبي المنعقدة بالتجمع الخامس، قررت تأجيل محاكمة الفنانة بوسي بتهمة التهرب الضريبي إلى جلسة 3 ديسمبر المقبل، لتمكين دفاع المتهمة من تقديم المستندات.

بوسي جوجل أبلة فاهيتا

