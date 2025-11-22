أول تعليق من أحمد السقا على اتهام طليقته مها الصغير بسرقة اللوحات

حل النجم أحمد السقا ضيفا على شاشة قناة دجلة العراقية في حلقة جديدة من برنامج “تابوو” تقديم الإعلامي العراقي نزار الفارس

وعلق السقا على الاتهامات التي واجهتها طليقته الإعلامية مها الصغير بسرقة لوحات عالمية، ونسبها لنفسها، قائلا: "في النهاية دي أم أولادي وبينا عشرة، وأنا عارف إن أكيد حصل خطأ غير مقصود ، وربنا يطلعها من المشكلة دي؟".

واستكمل:" أنا عارف إن في خطأ حصل، في دعاء عندنا المصريين بيقول ربنا يكفينا شر الغـفلة، فأنت ماتعرفش المحيطين بيك ممكن يكونوا حطوا إيه في دماغك، فيحصل تغفيلة في ثانية، في النص ثانية دي أنت بترتكب الغلط وأنت مش حاسس".

وحقق النجم أحمد السقا في الموسم الرمضاني الماضي نجاحا كبيرا من خلال مسلسل العتاولة 2، تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى وشارك في العمل كل من طارق لطفي، باسم سمرة، نسرين أمين، فيفي عبدة، مصطفى أبو سريع..