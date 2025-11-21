بعد تصدر زفاف ابنها التريند.. 13 معلومة عن ريم مصطفى وأبنائها

بـ "تاج على رأسها".. بسمة بوسيل تخطف الأنظار من أحدث ظهور

تصدر حفل زفاف ابن ريم مصطفى تريند مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يقام في أحد المناطق الشهيرة، بحضور الأصدقاء وعدد من نجوم الفن.

شهد حفل الزفاف الظهور الأول للنجم أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير، وخروجه من المستشفى الأيام الماضية.

وأحيا سعد فرح ابن ريم مصطفى، التي رقصت على أغانيه، وأطلقت "زغرودة" فرحة بزفاف نجلها، في حفل عائلى بسيط، اقتصر على المقربين من الأصدقاء وأفراد العائلة.

ونستعرض في التقرير التالي 13 معلومة عن ريم مصطفى وأبنائها:

1 - ريم مصطفى كامل محمد يونس، مواليد 25 يونيو.

2- ممثلة مصرية من أصل تركي.

3- لديها ٣ شقيقات "لينا وآمنة وفاطمة".

4- قالت أثناء ظهورها في برنامج مقالب رامز إيلون مصر، إن تزوجت مرة واحدة ولديها من الأبناء عمر وعلي.

5- أعلنت زوجها في عمر 19 عاماً ولديها ولدين.

6- ظهر نجلي ريم مصطفى أثناء تلقيها العزاء في والدها الراحل عام 2017 من مسجد عمر مكرم .

7- انفصلت بعد 10 سنوات زواج وتفرغت لعملها وتربية أبنائها، حسب تصريحاتها في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "أون".

8- خريجة كلية الإعلام قسم الإذاعة والتلفزيون، عملت في بداية حياتها بالتسويق، ثم بدأت حياتها الفنية.

9- بدايتها الحقيقية في التمثيل في عام 2013 بمسلسل "فض اشتباك".

10- شاركت مسلسل "الأسطورة" سنة 2016 بطولة محمد رمضان.

11- شاركت في بطولة 3 مسلسلات آخرى، وهم: "كلبش" و"عشم إبليس" و"اللهم إني صائم".

12- شاركت في عدد من الأفلام السينمائية، وهي: "أهل الكهف 2024"، "مستر إكس 2023"، "العنكبوت 2022"، "ولاد رزق 2"، "مش رايحين في داهية 2017".

13 - آخر أعمالها الفنية مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد والذي عرض في رمضان 2025.

