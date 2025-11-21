شهد المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، اليوم الجمعة 21 نوفمبر حفل ختام الدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي،

بحضور نخبة من أبرز نجوم وصُنّاع السينما من مختلف دول العالم.

حضور المهرجان

الحفل حضره: الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، الفنان الكبير حسين فهمي رئيس المهرجان، محمد طارق المدير الفني للمهرجان، نيللي، خالد النبوي، محمود حميدة، ليلى علوي، إلهام شاهين، خالد الصاوي، أشرف زكي، خالد سليم، محمد رياض، سلوى محمد علي، صبري فواز، هنا شيحة، داليا مصطفى، محمد رضوان، لقاء الخميسي، منال سلامة، أحمد مجدي، رانيا يوسف، محمد ثروت، هنادي مهنا، عمرو عابد، والمخرجين: مجدي أحمد علي، وكاملة أبو ذكري، وأمجد أبو العلا، والسيناريست عبدالرحيم كمال رئيس المصنفات الفنية، والمنتجين: محمد العدل، صفي الدين محمود، هشام سليمان.

السلام الجمهوري

بدأت مراسم الختام بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه عرض لصورة الطفلة الفلسطينية هند رجب، مع إذاعة تسجيل صوتي لمكالمتها الأخيرة مع طاقم الإسعاف قبل استهداف السيارة التي كانت تستقلها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي واستشهادها.

كلمة رئيس المهرجان

وقال رئيس المهرجان النجم الكبير حسين فهمي: "المكالمة التي استمعتم إليها للوهلة الأولى تبدو وكأنها مشهد من فيلم سينمائي، لكنّها مؤسفة ومؤلمة لأنها حقيقية. إنه صوت الطفلة هند رجب، طفلة فلسطينية من غزة، ظلت تصرخ وتستنجد مدة ثلاث ساعات بعدما شاهدت أفراد أسرتها يُقتلون أمام عينيها برصاص الاحتلال. طفلة لم تتجاوز السادسة من عمرها واجهت لحظات قاسية انتهت بموتها، بينما العالم ينظر في اتجاه آخر. إن قوة السينما تكمن في قدرتها على التوثيق، وعلى إبقاء القصص الحقيقية حية لا تُمحى، مهما حاول البعض تجاهلها أو التغاضي عنها. فتبقى هند وقصتها وصوتها حاضرًا، ويبقى الأطفال الذين يشبهونها ليسوا مجرّد أرقام، بل بشرا حقيقيين من لحم ودم".

صوت هند رجب

وأضاف رئيس المهرجان: "يسرّني أن يكون فيلم ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته السادسة والأربعين هو فيلم صوت هند رجب. وشهدت هذه الدورة العديد من الأنشطة والفعاليات المميزة، وعلى رأسها عروض الأفلام المتنافسة التي حظيت بإقبال جماهيري كبير، إضافة إلى عروض الأفلام المرممة، والورش والماستر كلاس التي شارك فيها أسماء بارزة في صناعة السينما، إلى جانب سوق المهرجان الذي استقطب جمهورًا واسعًا من المهتمين بالسينما. كل هذه الفعاليات ما كانت لتتحقق لولا دعم العديد من الجهات، وفي مقدمتها وزارة الثقافة برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ووزارات: الخارجية، والداخلية، والسياحة والآثار، والشباب والرياضة، وهيئة تنشيط السياحة، ومحافظة القاهرة، والدكتور علاء عبدالسلام رئيس دار الأوبرا المصرية، التي نعدّها صرحًا للفن والثقافة في مصر. كما أتقدم بالشكر إلى جميع مؤسسات الدولة على دعمها الصادق وإيمانها بقيمة السينما".

كما أثنى على فريق عمل المهرجان وما بذلوه من جهود كبيرة، بدءًا من إدارة المهرجان والعاملين بالمكتب، الناقد محمد طارق المدير الفني للمهرجان، والناقد محمد سيد عبدالرحيم مدير أيام القاهرة للصناعة، مرورًا بمخرج حفلي الافتتاح والختام الأستاذ محمد حمدي وفريقه، والدكتورة رحاب هاني كاتبة حفلي الافتتاح والختام.

مهرجان الدوحة

وفي كلمته، هنّأ حسين فهمي الشعب القطري على انطلاق فعاليات مهرجان الدوحة السينمائي في دورته الجديدة، كما أعلن عن توقيع اتفاقية تعاون بين مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ولجنة الأفلام في المدينة الإعلامية – قطر، مؤكدًا أنه تعاون مثمر يخدم صناعة السينما العربية.

مقدمة الحفل

بعد كلمة رئيس المهرجان، قدم الفنان حسين فهمي الإعلامية جاسمين طه زكي التي تولّت تقديم الحفل، ورحبت بالحضور وقالت: "مساء الخير على حضراتكم وأهلاً بكم في حفل ختام الدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. لقد كانت دورة ثرية قدمت 153 فيلمًا من 55 دولة، واستمتعنا خلالها بسحر السينما حتى وصلنا الآن إلى لحظة إعلان التكريمات والجوائز".

الهرم الذهبي وتكريمات جديدة

شهد حفل ختام المهرجان تكريم المخرج الصيني الكبير جوان هو بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وبعدها تم تكريم المخرجة المجرية إلديكو إينيدي بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.

وقدم الفنان الكبير حسين فهمي تكريم مدير التصوير محمود عبدالسميع، قائلا: "سعيد جدا بتكريم صديق عزيز على قلبي، والذي نتشارك معا في ترميم كل الأفلام التي عرضت في المهرجان من خلال الشركة القابضة للسينما".

وحصل مدير التصوير الكبير محمود عبدالسميع على جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.

الجوائز والأفلام

الأفلام الوثائقية

- جائزة الأفلام الوثائقية، وضمت لجنة التحكيم: جولي بيرجيرون (منتجة – فرنسا)، بسام مرتضى (مخرج ومنتج – مصر)، علا سلامة (المديرة التنفيذية لمؤسسة فيلم لاب فلسطين – فلسطين)، وذهبت الجائزة إلى فيلم "ثريا حبي" (Souraya Mon Amour) للمخرج نيكولا خوري.

أسبوع النقاد

- جوائز مسابقة أسبوع النقاد الدولي، وضمت لجنة التحكيم: سلمى أبو ضيف (ممثلة – مصر)، إيلي داغر (مخرج وكاتب – لبنان)، كلير جاديا (منتجة – فرنسا).

- تنويه خاص لفيلم "عالم النبات" (The Botanist)للمخرج جينج يي، ونال جائزة فتحي فرج – جائزة لجنة التحكيم الخاصة، فيلم "في منزل أهلي" (In My Parents House) للمخرج تيم إلريش.

- جائزة شادي عبدالسلام لأحسن فيلم – والتي تمنح للمخرج- فيلم "حبيبي حسين" (Habibi Hussein) للمخرج أليكس بكري.

الأفلام القصيرة

جوائز مسابقة الأفلام القصيرة، وضمت لجنة التحكيم: بوم بونسيرمفيتشا (مخرجة – تايلاند)، تارا عماد (ممثلة – مصر)، أنس سارين (مخرج وكاتب – سويسرا).

- جائزة لجنة التحكيم الخاصة، وقيمتها 3000 دولار – مقدمة من Watch It فيلم "رقبة منتصبة للغاية" ((A Very Straight Neck للمخرج نيو سورا.

- جائزة أفضل فيلم عربي قصير، وقيمتها 2000 دولار – مقدمة من Watch It إلى فيلم "تيتا وتيتا" (Two Tetas) للمخرجة لين الصفح.

- جائزة يوسف شاهين لأفضل فيلم قصير، وقيمتها 5000 دولار – مقدمة من Watch It، فيلم "شوارع القاهرة" (Cairo Streets) للمخرج عبدالله الطايع.

فيبريسي

جائزة الاتحاد الدولي للنقاد (فيبريسي)، وضمت لجنة التحكيم: أحمد شوقي (ناقد – مصر)، لورا بيرتوي (ناقدة – فرنسا)، تييري فيرخوفن (ناقد – هولندا). وذهبت الجائزة إلى فيلم "الأشياء التي تقتلها" (The Things You Kill) للمخرج علي رضا خاتمي.

أفضل فيلم عربي

جائزة أفضل فيلم عربي طويل، وضمت لجنة التحكيم: كريم الشناوي (مخرج – مصر)، وائل أبو منصور (مخرج – السعودية)، رولا ناصر (منتجة – الأردن). ونال الجائزة التي تقدر قيمتها بـ 10,000 دولار – مقدمة من Watch It، فيلم "كان ياما كان في غزة" (Once Upon a Time in Gaza) للمخرجين طرزان وعرب ناصر، كما أعطت اللجنة تنوبها خاصا لفيلم "فلانة" إخراج زهراء غندور.

أفضل فيلم آسيوي

جائزة أفضل فيلم آسيوي طويل (نيتبّاك) وضمت اللجنة: بينا بول (الهند)، أحمد السعيد (كاتب ومترجم – مصر)، سيلين روستان (مبرمجة – فرنسا). وذهبت الجائزة إلى فيلم "عالم النبات" (The Botanist) للمخرج جينج يي.

آفاق السينما العربية

جوائز مسابقة آفاق السينما العربية للأفلام الطويلة، وضمت لجنة التحكيم: عبدالسلام موسى (مدير تصوير – مصر)، نادية دريستي (عضو مجلس إدارة مهرجان لوكارنو – سويسرا)، كريم أيتونة (منتج – المغرب).

- جائزة أفضل أداء تمثيلي وقيمتها 2000 دولار – مقدمة من Watch It، الممثلة عفاف بن محمود عن فيلم "جولة 13" (Round 13) .

- جائزة أفضل سيناريو وقيمتها 5000 دولار – مقدمة من Watch It، للمخرج ياسر شفيعي عن فيلم "شكوى 713317" (Complaint No 712217).

- جائزة صلاح أبو سيف – جائزة لجنة التحكيم الخاصة 8000 دولار – مقدمة من Watch It لفيلم "ضد السينما" (ANTI-CINEMA) للمخرج علي سعيد.

- جائزة سعد الدين وهبة لأفضل فيلم عربي (10,000 دولار – مقدمة من Watch It للمخرجة سارة فرانسيس عن فيلم "كلب ساكن" (DEAD DOG).

جائزة يوسف شريف رزق الله (جائزة الجمهور) وقيمتها 15,000 دولار ، ذهبت إلى فيلم "ﺿﺎﯾل ﻋِﻧﺎ ﻋرض" (ONE MORE SHOW) للمخرجين مي سعد وأحمد الدنف.

المسابقة الدولية

جوائز المسابقة الدولية، وضمت لجنة التحكيم: نوري بيلجي جيلان (رئيس اللجنة – تركيا)، بسمة (ممثلة – مصر)، بوجدان موريسانو (كاتب ومخرج – رومانيا)، جوان هو (مخرج – الصين)، نادين خان (مخرجة – مصر)، سيمونا باجي (مونتيرة – إيطاليا)، ليلى بوزيد (مخرجة – تونس).

- جائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني عن التصوير في فيلم "مدينة الرمال" (Sand City) للمصور ماثيو جيو مبيني.

- جائزة أحسن ممثلة مناصفة بين: أندريا رايزبورو وبريندا أندرو ويليامز عن أدائهما في فيلم "اليعسوب" (Dragonfly).

- جائزة أحسن ممثل، للممثل مجد عيد عن دوره في فيلم "ﻛﺎن ﯾﺎﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ ﻏﺰة" (ONCE UPON A TIME IN GAZA).

- جائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو لـ فيلم "الأشياء التي تقتلها" (The Things You Kill) للمخرج علي رضا خاتمي.

- جائزة الهرم البرونزي – جائزة لجنة التحكيم الخاصة وقيمتها 3000 دولار لفيلم "بينما نتنفس" (As We Breathe) للمخرج سيموس ألتون.

- جائزة الهرم الفضي لأفضل مخرج وقيمتها 5000 دولار للمخرجين طرزان وعرب ناصر عن "ﻛﺎن ﯾﺎﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ ﻏﺰة" (ONCE UPON A TIME IN GAZA).

- جائزة الهرم الذهبي لأفضل فيلم وقيمتها 7000 دولار – تُمنح للمنتج لفيلم "اليعسوب" (Dragonfly) للمخرج بول أندرو ويليامز.