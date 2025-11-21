بـ "تاج على رأسها".. بسمة بوسيل تخطف الأنظار من أحدث ظهور

احتفلت الفنانة ريم مصطفى، بزفاف نجلها، منذ قليل، بحضور أفراد من الأسرة والأصدقاء، ونجوم الفن.

وشهد حفل الزفاف الظهور الأول للمطرب أحمد سعد، بعد تعرضه لحادث سير ودخوله المستشفى الأيام الماضية.

يذكر أن الفنانة ريم مصطفى شاركت في دراما رمضان الماضي بمسلسل "سيد الناس"، الذي حقق نجاحا كبيرا

وشارك في بطولة المسلسل: عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد رزق، بشرى، ومن إخراج محمد سامي

