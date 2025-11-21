إعلان

الصور الأولى من حفل زفاف نجل ريم مصطفى

كتب - معتز عباس:

10:36 م 21/11/2025
    أحمد سعد في حفل زفاف ابن ريم مصطفى
    ريم مصطفى ترقص على اغاني احمد سعد في حف زفاف ابنها (2)
    أحمد سعد في حفل زفاف ابن ريم مصطفى
    أحمد سعد في حفل زفاف ابن ريم مصطفى

احتفلت الفنانة ريم مصطفى، بزفاف نجلها، منذ قليل، بحضور أفراد من الأسرة والأصدقاء، ونجوم الفن.

وشهد حفل الزفاف الظهور الأول للمطرب أحمد سعد، بعد تعرضه لحادث سير ودخوله المستشفى الأيام الماضية.

يذكر أن الفنانة ريم مصطفى شاركت في دراما رمضان الماضي بمسلسل "سيد الناس"، الذي حقق نجاحا كبيرا

وشارك في بطولة المسلسل: عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد رزق، بشرى، ومن إخراج محمد سامي

ريم مصطفى أحمد سعد ابن ريم مصطفى

