كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته الـ46، جوائز مسابقة الأفلام القصيرة، التي تنافس فيها عدد من أبرز الأعمال العربية والدولية. وترأست لجنة التحكيم المخرجة التايلاندية بوم بونسيرمفيتشا، وعضويتها الممثلة المصرية تارا عماد، والمخرج والكاتب السويسري أنس سارين.

نتائج المسابقة :

- جائزة لجنة التحكيم الخاصة، وقيمتها 3000 دولار – مقدمة من Watch It فيلم "رقبة منتصبة للغاية" ((A Very Straight Neck للمخرج نيو سورا.

- جائزة أفضل فيلم عربي قصير، وقيمتها 2000 دولار – مقدمة من Watch It إلى فيلم "تيتا وتيتا" (Two Tetas) للمخرجة لين الصفح.

كلمة مخرجة تيتا تيتا

وعلقت المخرجة لين "آسفة بحكي إنجليزي من ورا الاستعمار، ما بصدق إني وصلت لهون، فيلم تيتا وتيتا عن الحياة الكتير صعبة، لكن مع الحب تقدر تتجاوز كل شيء.. شكرا لجنة التحكيم"

يوسف شاهين

- وذهبت جائزة يوسف شاهين لأفضل فيلم قصير، وقيمتها 5000 دولار – مقدمة من Watch It، لفيلم "شوارع القاهرة" (Cairo Streets) للمخرج عبدالله الطايع.