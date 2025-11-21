إعلان

بالصور.. تحضيرات نسرين آمين للظهور في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

كتب : معتز عباس

08:45 م 21/11/2025
    تحضيرات نسرين امين (1)
    نسرين أمين قبل ظهورها في حفل ختام مهرجان القاهرة (1)
    نسرين أمين قبل ظهورها في حفل ختام مهرجان القاهرة (2)
    نسرين امين تلتقط صورا

شاركت الفنانة نسرين أمين جمهورها ومتابعيها، إطلالتها التي ظهرت بها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الـ46.

ونشرت نسرين امين، صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، من تحضيراتها قبل ظهورها على "ريد كاربت" مهرجان القاهرة السينمائي، بإطلالة جريئة مرتدية فستان أسود طويل بفتحة من الساق"، والتي تفاعل معها النجمات، مي سليم، ورزان مغربي، وعبير صبري،

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ايه القمر دا"، "جميلة وتحفة"، "أنيقة يا قلبي"، "ايه القمر دا".

يذكر أن، نسرين أمين تشارك بفيلم "بيج رامي" بطولة الفنان رامز جلال والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

