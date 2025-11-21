10 صور لـ إلهام شاهين مع حسين فهمي وليلى علوي من القاهرة السينمائي

خالد سليم مع نيللي وروبي بفستان قصير وجرئ.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

"بإطلالة جريئة".. منة عرفة تنشر صورًا من مشاركته في حفل "The best"

بعد خضوعه لجراحة في الكلى.. أمينة توجه رسالة إلى تامر حسني

شاركت الفنانة نسرين أمين جمهورها ومتابعيها، إطلالتها التي ظهرت بها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الـ46.

ونشرت نسرين امين، صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، من تحضيراتها قبل ظهورها على "ريد كاربت" مهرجان القاهرة السينمائي، بإطلالة جريئة مرتدية فستان أسود طويل بفتحة من الساق"، والتي تفاعل معها النجمات، مي سليم، ورزان مغربي، وعبير صبري،

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ايه القمر دا"، "جميلة وتحفة"، "أنيقة يا قلبي"، "ايه القمر دا".

يذكر أن، نسرين أمين تشارك بفيلم "بيج رامي" بطولة الفنان رامز جلال والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.