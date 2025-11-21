إعلان

فستان جريء.. رانيا يوسف وزوجها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

كتب : مروان الطيب

08:34 م 21/11/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    الفنانة رانيا يوسف على الريد كاربت
  • عرض 5 صورة
    رانيا يوسف وزوجها من حفل ختام القاهرة السينمائي
  • عرض 5 صورة
    رانيا يوسف وزوجها
  • عرض 5 صورة
    رانيا يوسف تتألق مع زوجها على الريد كاربت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير- إسلام فاروق:

حرصت الفنانة رانيا يوسف على حضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي يقام مساء اليوم الجمعة، بدار الأوبرا المصرية.

وظهرت رانيا يوسف رفقة زوجها على الريد كاربت، وظهر الثنائي وهما يرتديان إطلالة متناسقة الألوان، إذ ارتدى زوجها بدلة باالون الأبيض، كما ارتدت رانيا فستان جريء باللون الأبيض

وانطلقت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يوم 12 نوفمبر، وسط العديد من العروض الخاصة لعدد من الأعمال السينمائية الهامة بحضور أبطالها وصناعها.

اقرأ أيضا:

قبل حفل الختام.. 20 صورة لنجوم الفن على ريد كاربت"القاهرة السينمائي"

بحضور صناع السينما والنجوم.. مهرجان القاهرة السينمائي يعلن جوائز ملتقى القاهرة

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يمنح محمد قبلاوي جائزة الهرم الذهبي

ماذا قال خالد النبوي عن حسين فهمي قبل حفل ختام"القاهرة السينمائي"؟

محمد عبدالعزيز لـ"مصراوي": خضت وزملائي معركة شرسة لإثبات وجودنا

إلهام شاهين تهنئ المخرج نمير عبد المسيح على فيلمه بمهرجان القاهرة

يسري نصر الله لـ ناهد السباعي: ممثلة عظيمة ومدية روحك للتمثيل

الفنانة رانيا يوسف رانيا يوسف بفستان جريء رانيا يوسف وزوجها في ختام القاهرة السينمائي إطلالة رانيا يوسف بختام القاهرة السينمائي

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصدر بـ"الكهرباء": إرجاء تنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر
أجواء فنزويلا خالية من حركة الطيران وسط مخاوف من التصعيد العسكري
لماذا نشعر كل شتاء أن هذا العام هو الأسوأ؟.. متحدث الصحة يكشف السبب
أمطار رعدية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم