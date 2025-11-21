فستان جريء.. رانيا يوسف وزوجها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

10 صور لـ إلهام شاهين مع حسين فهمي وليلى علوي من القاهرة السينمائي

تصوير- إسلام فاروق:

حرصت الفنانة رانيا يوسف على حضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي يقام مساء اليوم الجمعة، بدار الأوبرا المصرية.

وظهرت رانيا يوسف رفقة زوجها على الريد كاربت، وظهر الثنائي وهما يرتديان إطلالة متناسقة الألوان، إذ ارتدى زوجها بدلة باالون الأبيض، كما ارتدت رانيا فستان جريء باللون الأبيض

وانطلقت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يوم 12 نوفمبر، وسط العديد من العروض الخاصة لعدد من الأعمال السينمائية الهامة بحضور أبطالها وصناعها.

