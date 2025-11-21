إعلان

"بفستان طويل".. إطلالة مميزة لـ هنادي مهنا في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

08:25 م 21/11/2025
    الفنانة هنادي مهنا تتالق في مهرجان القاهرة
    هنادي مهنا على السجادة الحمراء (2)
    هنادي مهنا على السجادة الحمراء (3)
    ظهور هنادي مهنا في ختام مهرجان القاهرة

كتب - معتز عباس:

تصوير / إسلام فاروق:

حرصت الفنانة الشابة هنادي مهنا على حضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ46، بمشاركة نجوم الفن.

ودخلت هنادي مهنا على الريد كاربت بدون زوجها خالد أحمد صالح، لتفاجئ الجمهور وعدسات التصوير، مرتدية فستان طويل أنيق وجذاب.

ظهور هنادي مهنا وأحمد خالد صالح في مهرجان القاهرة

شهد اليوم الأول في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 46، ظهور هنادي مهنا وزوجها الفنان أحمد خالد صالح، وذلك ردًا على شائعات انفصالهم.

وانتشرت الأيام الماضية شائعة انفصال هنادي مهنا عن زوجها أحمد خالد صالح، واكتفى بالظهور سويًا في مهرجان القاهرة السينمائي، ردًا على تلك الشائعة.

الفنانة هنادي مهنا هنادي مهنى بفستان طويل إطلالة هنادي مهنا في ختام مهرجان القاهرة مهرجان القاهرة السينمائي حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

