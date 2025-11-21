إعلان

إلهام شاهين بإطلالة جذابة في ختام القاهرة السينمائي

كتب : مروان الطيب

08:19 م 21/11/2025
    إلهام شاهين على الريد كاربت
    إلهام شاهين على ريد كاربت ختام القاهرة السينمائي
    إلهام شاهين في حفل ختام القاهرة السينمائي
    إلهام شاهين
    إلهام شاهين تخطف الأنظار في ختام القاهرة السينمائي
    إلهام شاهين تتألق على الريد كاربت

تصوير- إسلام فاروق:

خطفت الفنانة إلهام شاهين الأنظار فور وصولها على ريد كاربت حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي يقام مساء اليوم الجمعة، بدار الأوبرا المصرية.

وارتدت إلهام شاهين فستان جذاب، وحرصت على تحية المتواجدين والتقطت العديد من الصور التذكارية.

ويشهد حفل ختام المهرجان، حضور عدد كبير من أبرز النجوم وصناع السينما، على رأسهم النجم الكبير حسين فهمي، رئيس المهرجان، الفنانة إلهام شاهين، الفنانة نسرين أمين، الفنانة لقاء الخميسي، الفنانة مادلين طبر، الفنان عمرو عبد العزيز، الفنانة داليا مصطفى، الفنان صبري فواز، الفنان محمود حميدة، الفنانة سلمى أبو ضيف، وحرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية.

