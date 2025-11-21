خالد سليم يُعلق على لقائه بالفنانة نيللي في "القاهرة السينمائي"

شاركت الفنانة نيكول سابا متابعيها على السوشيال ميديا، صورًا من حضورها حفل "ذا بيست" الذي أقيم أمس الجمعة.

ونشرت نيكول صورًا مع ياسمين عبدالعزيز وأحمد زاهر وابنته ملك زاهر، وإلهام شاهين، وعمرو محمود ياسين، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت "ليلة ساحرة".

وخطفت نيكول الأنظار بعد ظهورها بفستان طويل وأنيق، كشف عن جمالها وأناقتها.

شهد حفل "ذا بيست" حضور عدد كبير من النجوم أبرزهم، مصطفى شعبان وإلهام شاهين وإسعاد يونس وأحمد زاهر وأحمد السقا ونيكول سابا ولقاء سويدان وسامح حسين وحنان مطاوع وحمادة هلال".

وقدمت نيكول سابا في رمضان الماضي، مسلسل "وتقابل حبيب" من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى، بطولة ياسمين عبد العزيز كريم فهمى، خالد سليم، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد.

يذكر أن، ياسمين عبدالعزيز تخوض دراما رمضان 2026 بمسلسل"وننسى اللي كان" ويشاركها البطولة شيرين رضا، والمقرر عرضه على شبكة قنوات "MBC".

