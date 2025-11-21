إعلان

أمام الأهرامات.. نيكول سابا تنشر صورًا مع ياسمين عبدالعزيز من حفل "The best"

كتب : معتز عباس

06:08 م 21/11/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    جلسة تصوير جديدة لنيكول سابا
  • عرض 8 صورة
    نيكول سابا تفوز بجائزة ذا بيست كافضل ممثلة عربية
  • عرض 8 صورة
    نيكول سابا مع جائزة ذا بيست
  • عرض 8 صورة
    نيكول سابا والهام شاهين واحمد زاهر وملك زاهر
  • عرض 8 صورة
    نيكول سابا وعمرو محمود ياسين
  • عرض 8 صورة
    نيكول سابا وياسمين عبد العزيز
  • عرض 8 صورة
    نيكول سابا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت الفنانة نيكول سابا متابعيها على السوشيال ميديا، صورًا من حضورها حفل "ذا بيست" الذي أقيم أمس الجمعة.

ونشرت نيكول صورًا مع ياسمين عبدالعزيز وأحمد زاهر وابنته ملك زاهر، وإلهام شاهين، وعمرو محمود ياسين، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت "ليلة ساحرة".

وخطفت نيكول الأنظار بعد ظهورها بفستان طويل وأنيق، كشف عن جمالها وأناقتها.

شهد حفل "ذا بيست" حضور عدد كبير من النجوم أبرزهم، مصطفى شعبان وإلهام شاهين وإسعاد يونس وأحمد زاهر وأحمد السقا ونيكول سابا ولقاء سويدان وسامح حسين وحنان مطاوع وحمادة هلال".

وقدمت نيكول سابا في رمضان الماضي، مسلسل "وتقابل حبيب" من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى، بطولة ياسمين عبد العزيز كريم فهمى، خالد سليم، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد.

يذكر أن، ياسمين عبدالعزيز تخوض دراما رمضان 2026 بمسلسل"وننسى اللي كان" ويشاركها البطولة شيرين رضا، والمقرر عرضه على شبكة قنوات "MBC".

اقرأ أيضا..

10 صور جديدة.. مي عز الدين مع زوجها أحمد تيمور في أحدث ظهور

قبل حفل الختام.. 20 صورة لنجوم الفن على ريد كاربت"القاهرة السينمائي"

نيكول سابا ياسمين عبدالعزيز The Best حفل الأفضل

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
- حبس رمضان صبحي و3 آخرين على ذمة قضية التزوير (فيديو وصور)
ظواهر جوية شديدة الخطورة.. الأرصاد تحذر من الطقس والشبورة
- قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين بالاعتداء على أطفال المدرسة الدولية بالسلام
- قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا