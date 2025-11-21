نشر الفنان علاء مرسي، صورة تجمعه بالفنان كريم محمود عبد العزيز والفنان أحمد سعد والفنانة دينا الشربيني عبر خاصية الاستوري على إنستجرام، وكانت الصورة من كواليس تصوير فيلم "طلقني" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وظهر علاء مرسي في الكواليس مع الفنان كريم محمود عبد العزيز والفنانة دينا الشربيني والفنان أحمد سعد، وظهروا في لوكيشن تصوير أحد مشاهد الفيلم.

كواليس فيلم "طلقني"

تدور أحداث الفيلم حول توتر العلاقة بين زوجين وتنتهي بالطلاق، لكن يواجه الزوج أزمة مالية حادّة تدفعه إلى طلب مساعدة طليقته لإنقاذه من السجن، فيخوضان معًا رحلة مليئة بالتحديات والمواقف الطريفة، ويكتشفان خلالها مشاعرهما الحقيقية.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من حاتم صلاح، ياسمين رحمي، دنيا سامي، محمود حافظ، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج خالد مرعي.

آخر أعمال علاء مرسي

كانت آخر مشاركات الفنان علاء مرسي في الدراما التلفزيونية بمسلسل "إش إش" بطولة الفنانة مي عمر، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

تدور أحداث مسلسل "إش إش" حول إش إش التي ترث جمال والدتها وفقرها، وتجد نفسها تعمل راقصة رغمًا عنها، ثم تدخل بالصدفة إلى عالم عائلة (آل الجريتلي)، لتكتشف أن حاضرها المأساوي ليس إلا امتدادًا لأسرار عائلية مدفونة لدى هذه العائلة.

أعمال ينتظر علاء مرسي عرضها قريبا

يشارك الفنان علاء مرسي مع الفنان عمرو سعد بطولة مسلسل "الريس" المقرر مشاركته ضمن موسم دراما رمضان 2026.

كما يشارك علاء مرسي بفيلم "أصل الحكاية" الذي تدور أحداثه حول ملك التي تواجه العديد من الصعوبات في حياتها، وتعيش وسط عائلة يمتلك كل فرد فيها قصة وطباعًا مختلفة عن الآخر، وتتوالى الأحداث.

ويشارك ببطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية هم شيري عادل، خالد الصاوي، هالة فاخر، محمود حافظ، تأليف وإخراج محمد أمين، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

