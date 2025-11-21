بـ"الزغاريد".. هالة صدقي وأروى جودة تحتفلان بـ مي عز الدين (صور)

بفستان جرئ.. مايان السيد تحتفل بعرض "ولنا في الخيال حب" في السينمات (صور)

استقبلت الفنانة هالة صدقي والفنانة أروى جودة النجمة مي عز الدين بـ "الزغاريد" خلال تواجدهما معها بإحدى الفعاليات الخاصة.

وتواجدت مي عز الدين بصحبة زوجها أحمد تيمور مدرب اللياقة البدنية بالمناسبة التي ظهرت فيها مرتدية فستان أبيض ظهرت فيها كالعروسة. كما تواجدت أيضا بهذه المناسبة الإعلامية بوسي شلبي.

وكانت مي عزالدين احتفلت بعقد قرانها على أحمد تيمور يوم 11 نوفمبر الجاري.

جدير بالذكر أن آخر أعمال مي عز الدين كان مسلسل "قلبي ومفتاحه" بطولة آسر ياسين، أشرف عبد الباقي، دياب، أحمد خالد صالح، تأليف وإخراج تامر محسن.