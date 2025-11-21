إعلان

بـ"الزغاريد".. هالة صدقي وأروى جودة تحتفلان بـ مي عز الدين (صور)

كتب : معتز عباس

12:35 ص 21/11/2025
    زغروطة هالة صدقي واروى جودة لمي عز الدين
    مي عزالدين وبوسي شلبي
    مي عزالدين وزوجها والاعلامية بوسي شلبي
    مي عزالدين وهالة صدقي وتيمور
    مي عزالدين وهالة صدقي
    هالة صدقي ومي عز الدين
    اروى جودة ومي عز الدين

استقبلت الفنانة هالة صدقي والفنانة أروى جودة النجمة مي عز الدين بـ "الزغاريد" خلال تواجدهما معها بإحدى الفعاليات الخاصة.

وتواجدت مي عز الدين بصحبة زوجها أحمد تيمور مدرب اللياقة البدنية بالمناسبة التي ظهرت فيها مرتدية فستان أبيض ظهرت فيها كالعروسة. كما تواجدت أيضا بهذه المناسبة الإعلامية بوسي شلبي.

وكانت مي عزالدين احتفلت بعقد قرانها على أحمد تيمور يوم 11 نوفمبر الجاري.

جدير بالذكر أن آخر أعمال مي عز الدين كان مسلسل "قلبي ومفتاحه" بطولة آسر ياسين، أشرف عبد الباقي، دياب، أحمد خالد صالح، تأليف وإخراج تامر محسن.

هالة صدقي تحتفل بمي عز الدين أروى جودة تحتفل بمي عز الدين مي عز الدين بصحبة زوجها أحمد تيمور الفنانة مي عز الدين

