نشر المخرج حسام حامد، مخرج مسلسل "كارثة طبيعية"، منشورًا عبر حسابه على موقع "فيسبوك" عبّر فيه عن حزنه بعد علمه بوفاة أحد المشاركين في العمل، ويدعى عم أشرف.

وقال حامد في منشوره إنه كان يبحث عن حساب الفنان على "فيسبوك" ليبارك له على مشاهده في المسلسل ويشكره على أدائه، نظرًا لأنه قدم أحد المشاهد المؤثرة في العمل، وكان يتمنى رؤيته في أعمال أخرى خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: "للأسف قالولي إنه توفى من شهر تقريبًا.. أسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة، كان راجل جميل وطيب وحبيته جدًا يوم التصوير، ربنا يرحمك يا عم أشرف ويسكنك فسيح جناته".

تصدر اسم مسلسل "كارثة طبيعية" مؤشرات البحث على محرك "جوجل" خلال الأيام الماضية، والعمل من بطولة محمد سلام، جهاد حسام الدين، كمال أبو رية، حمزة العيلي، أمجد عابد، هايدي عبد الخالق، ومهرة مدحت، تأليف أحمد عاطف فياض، موسيقى.

