إعلان

مخرج "كارثة طبيعية" ينعى أحد المشاركين في العمل: "كان راجل جميل وطيب"

كتب : سهيلة أسامة

04:47 م 20/11/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    المخرج حسام حامد
  • عرض 9 صورة
    مسلسل كارثة طبيعية
  • عرض 9 صورة
    بوستر مسلسل كارثة طبيعية
  • عرض 9 صورة
    محمد سلام في كارثة طبيعية
  • عرض 9 صورة
    محمد سلام وحمزة العيلي
  • عرض 9 صورة
    مسلسل كارثة طبيعية
  • عرض 9 صورة
    جهاد حسام في كارثة طبيعية
  • عرض 9 صورة
    لقطات من البرومو الرسمي لمسلسل كارثة طبيعية (8)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشر المخرج حسام حامد، مخرج مسلسل "كارثة طبيعية"، منشورًا عبر حسابه على موقع "فيسبوك" عبّر فيه عن حزنه بعد علمه بوفاة أحد المشاركين في العمل، ويدعى عم أشرف.

وقال حامد في منشوره إنه كان يبحث عن حساب الفنان على "فيسبوك" ليبارك له على مشاهده في المسلسل ويشكره على أدائه، نظرًا لأنه قدم أحد المشاهد المؤثرة في العمل، وكان يتمنى رؤيته في أعمال أخرى خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: "للأسف قالولي إنه توفى من شهر تقريبًا.. أسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة، كان راجل جميل وطيب وحبيته جدًا يوم التصوير، ربنا يرحمك يا عم أشرف ويسكنك فسيح جناته".

تصدر اسم مسلسل "كارثة طبيعية" مؤشرات البحث على محرك "جوجل" خلال الأيام الماضية، والعمل من بطولة محمد سلام، جهاد حسام الدين، كمال أبو رية، حمزة العيلي، أمجد عابد، هايدي عبد الخالق، ومهرة مدحت، تأليف أحمد عاطف فياض، موسيقى.

مخرج مسلسل كارثة طبيعية ينعى أحد المشاركين في العمل

اقرأ أيضًا:
"نجم الجيل".. محمد ثروت يدعو بالشفاء لتامر حسني بعد خضوعه لعملية جراحية

الموسيقار هاني فرحات يوضح موقفه من الجدل حول لقب "صوت مصر"

المخرج حسام حامد كارثة طبيعية أحد المشاركين ينعى

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة