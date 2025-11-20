ظافر العابدين يكشف الأسرار في "عندك وقت مع عبله" "السبت" على "MBC مصر"

أعلنت البلوجر جهاد ماهر انفصالها عن زوجها مطرب المهرجانات عصام صاصا، وذلك بعد أيام من ظهورها في إحدى المناسبات وإثارتها للجدل بسبب إطلالتها.

وكشفت جهاد عن الانفصال عبر خاصية "ستوري" على حسابها بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "تم الانفصال بيني وبين أبو رحيم"، دون أن توضح أي تفاصيل عن أسباب الانفصال.

وفي منشور آخر، هاجمت جهاد مروجي الشائعات، قائلة: "كمية مرض غير طبيعي. أنا منفصلة بقالي كتير على فكرة، مش عشان امبارح كنت بسلم على صحابي وكل واحد فيهم معاه مراته أو خطيبته، وأعلنت دلوقتي عشان ناس كتير بتسأل جوزك فين، فقولت أريحكم وأعرفكم إن هو مبقاش في حياتي ولا أنا موجودة في حياته".

وتابعت: "ومش عشان تاخدوا الموضوع تريند يا عالم يا مريضة… واللي هيطلع يتطاول بالكلام، أنا هقدم بلاغات حتى لو ألف بلاغ في يوم".

من جانبه، علّق عصام صاصا للمرة الأولى على خبر الانفصال عبر "ستوري" إنستجرام، قائلاً: "حابب أتكلم في نقطة بسيطة بس عشان بعض كلام الناس بيضايقني. والله ما شفت منها أي حاجة وحشة، ومشفتش غير كل خير. عمرها ما كانت غلطانة في حقي، بالعكس. عشان محدش يظلمها. ربنا يصلح الحال للجميع ويسترها على كل الناس".

