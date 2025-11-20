إعلان

بعد انفصالها..أول تعليق من جهاد ماهر زوجة عصام صاصا

كتب : نوران أسامة

11:53 ص 20/11/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    جهاد ماهر وزوجها عصام صاصا قبل طلاقهما
  • عرض 9 صورة
    جهاد ماهر وزوجها ونجلها في لحظات سعيدة
  • عرض 9 صورة
    عصام صاصا مع زوجته في لحظات رومانسية
  • عرض 9 صورة
    بالأبيض جهاد ماهر وزوجها عصام صاصا يتالقون
  • عرض 9 صورة
    أول تعليق من جهاد ماهر بعد انفصالها عن عصام صاصا
  • عرض 9 صورة
    أحدث ظهور لعصام صاصا وزوجته
  • عرض 9 صورة
    جهاد ماهر تعلن انفصالها
  • عرض 9 صورة
    جهاد ماهر تنشر صور رومانسية مع زوجها

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت البلوجر جهاد ماهر انفصالها عن زوجها مطرب المهرجانات عصام صاصا، وذلك بعد أيام من ظهورها في إحدى المناسبات وإثارتها للجدل بسبب إطلالتها.

وكشفت جهاد عن الانفصال عبر خاصية "ستوري" على حسابها بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "تم الانفصال بيني وبين أبو رحيم"، دون أن توضح أي تفاصيل عن أسباب الانفصال.

وفي منشور آخر، هاجمت جهاد مروجي الشائعات، قائلة: "كمية مرض غير طبيعي. أنا منفصلة بقالي كتير على فكرة، مش عشان امبارح كنت بسلم على صحابي وكل واحد فيهم معاه مراته أو خطيبته، وأعلنت دلوقتي عشان ناس كتير بتسأل جوزك فين، فقولت أريحكم وأعرفكم إن هو مبقاش في حياتي ولا أنا موجودة في حياته".

وتابعت: "ومش عشان تاخدوا الموضوع تريند يا عالم يا مريضة… واللي هيطلع يتطاول بالكلام، أنا هقدم بلاغات حتى لو ألف بلاغ في يوم".

من جانبه، علّق عصام صاصا للمرة الأولى على خبر الانفصال عبر "ستوري" إنستجرام، قائلاً: "حابب أتكلم في نقطة بسيطة بس عشان بعض كلام الناس بيضايقني. والله ما شفت منها أي حاجة وحشة، ومشفتش غير كل خير. عمرها ما كانت غلطانة في حقي، بالعكس. عشان محدش يظلمها. ربنا يصلح الحال للجميع ويسترها على كل الناس".

اقرأ ايضًا:
زينة تكشف كواليس جديدة عن مشاركتها في فيلم "بنات الباشا"

"أنيقة وجذابة".. ملك زاهر تخطف الأنظار بـ"البدلة" في أحدث ظهور
ء

البلوجر جهاد ماهر بعد انفصالها عصام صاصا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة