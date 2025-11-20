إعلان

هنادي مهنا تبرز إطلالتها بعرض"بنات الباشا" والجمهور يغازلها (صور)

كتب : هاني صابر

01:00 ص 20/11/2025
    الفنانة هنادي مهنا
    اطلالة هنادي مهنا
    هنادي مهنا بمهرجان القاهرة السينمائي
    هنادي مهنا انيقة

استعرضت الفنانة هنادي مهنا، إطلالتها التي ارتدتها بالعرض السينمائي "بنات الباشا" الذي عرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ونشرت هنادي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لحظات السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلم "بنات الباشا".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "تحفة ، إيه الحلويات دي، هو فيه كدة، قمر، جمال ودلال، يا لهوي على القمر".

فيلم "بنات الباشا" بطولة زينة، أحمد مجدي، صابرين، ناهد السباعي، سماء إبراهيم ، مريم الخشت، تارا عبود، وإخراج ماندو العدل.

هنادي مهنا مهرجان القاهرة السينمائي إنستجرام هنادي مهنا

