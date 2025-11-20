هنادي مهنا تبرز إطلالتها بعرض"بنات الباشا" والجمهور يغازلها (صور)
كتب : هاني صابر
استعرضت الفنانة هنادي مهنا، إطلالتها التي ارتدتها بالعرض السينمائي "بنات الباشا" الذي عرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
ونشرت هنادي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لحظات السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلم "بنات الباشا".
وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "تحفة ، إيه الحلويات دي، هو فيه كدة، قمر، جمال ودلال، يا لهوي على القمر".
فيلم "بنات الباشا" بطولة زينة، أحمد مجدي، صابرين، ناهد السباعي، سماء إبراهيم ، مريم الخشت، تارا عبود، وإخراج ماندو العدل.