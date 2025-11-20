هنادي مهنا تبرز إطلالتها بعرض"بنات الباشا" والجمهور يغازلها (صور)

ظافر العابدين يكشف الأسرار في "عندك وقت مع عبله" "السبت" على "MBC مصر"

قبل حفل الختام.. 20 صورة لنجوم الفن على ريد كاربت"القاهرة السينمائي"

أمام الأهرامات.. نيكول سابا تنشر صورًا مع ياسمين عبدالعزيز من حفل "The

استعرضت الفنانة هنادي مهنا، إطلالتها التي ارتدتها بالعرض السينمائي "بنات الباشا" الذي عرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ونشرت هنادي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لحظات السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلم "بنات الباشا".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "تحفة ، إيه الحلويات دي، هو فيه كدة، قمر، جمال ودلال، يا لهوي على القمر".

فيلم "بنات الباشا" بطولة زينة، أحمد مجدي، صابرين، ناهد السباعي، سماء إبراهيم ، مريم الخشت، تارا عبود، وإخراج ماندو العدل.