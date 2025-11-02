"قمر مصر".. أحدث جلسة تصوير لـ آمال ماهر بإطلالة أنيقة وجذابة

خطفت المطربة آمال ماهر الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، خلال مشاركتها برنامج "عندي سؤال".

ونشرت آمال مالهر، جلسة تصوير فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة انيقة وجذابة.

لاقت الصور إعجاب المتابعين، كالتالي: "أميرة الغناء العربي"، "قمر وصوت مصر"، "هربانة من الزمن الجميل"، "لوك الأميرات".

كشفت الفنانة آمال ماهر عن تفاصيل زواجها الأول، خلال لقائها مع الإعلامي محمد قيس في برنامج "عندي سؤال"، قائلة: "أول زواج ليا كان عندي 18 أو 19 سنة، وكان فرق العمر بيني وبينه 16 سنة، وكان زواج اندفاع، وأهلي عارضوا جدًا، ووالدتي محضرتش الفرح وكان عندها حق".

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة أمال ماهر هو ألبومها الغنائي الجديد "حاجة غير"، الذي طرحته في يوليو 2025، ويتضمن مجموعة من الأغاني المصوّرة التي صدرت عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، منها "عقدة حياته" و"رقم واحد".

