آمال ماهر: "بحب أصالة ومش مشكلتي إنها أقصر مني"

كتب : سهيلة أسامة

08:22 م 02/11/2025
كشفت الفنانة آمال ماهر خلال لقائها مع الإعلامي محمد قيس في برنامج "عندي سؤال"، عن عدد من الأغاني التي كانت مخصصة لها في الأصل.

وعند سؤالها: "كم أغنية كانت ليكي واتقسمت لغيرك؟"، وأجابت آمال: "أغنية يا ريتك فاهمني للفنانة القديرة أنغام كانت في الأساس أغنيتي، وكانت ضمن خطة ألبوم إحنا ولاد النهاردة، لكن الأغنية جات بعد ما خلصت الألبوم، فماكنتش من نصيبي، وكان المفروض تبقى معايا في الألبوم اللي بعده، لكن برضو ما حصلش نصيب".

وأضافت: "كمان أغنية ملهمته الوحيدة للفنانة أصالة كانت مرشحة ليا في البداية، وأصالة مشكلتها معايا إنها مش هينفع نعمل ديو لأن أنا أطول منها، طيب أنا مشكلتي إيه إنها أقصر مني، بس الحقيقة أنا بعزها جدًا وبحبها جدًا".

وتابعت: "في الماضي كان بيني وبين أصالة اختلاف في وجهات نظر، لكن أنا بحبها جدًا، وبتمنى نعمل حاجة مع بعض قريب".

واختتمت حديثها قائلة: "أغنية احتمال وارد كانت برضو المفروض تبقى معايا، والتلات أغاني دول كلهم كانوا من المفترض يكونوا ضمن ألبوم ولاد النهارده، لكن راحوا لأصحاب نصيبهم".

