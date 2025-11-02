كشفت الفنانة آمال ماهر عن تفاصيل زواجها الأول، وذلك خلال لقائها مع الإعلامي محمد قيس في برنامج "عندي سؤال".

وقالت آمال: "أول زواج ليا كان عندي 18 أو 19 سنة، وكان فرق العمر بيني وبينه 16 سنة، وكان زواج اندفاع، وأهلي عارضوا جدًا، ووالدتي محضرتش الفرح وكان عندها حق".

وأضافت: "اتجوزت واطلقت وأنا عندي ابني عمر، كنت طفلة شايلة طفل، وكنت عايشة اليوم بيومه، وكنت دايمًا أقول يا رب إنت ادتني المسؤولية دي ليه، وعرفت بعد 21 سنة السبب، علشان أحافظ على نفسي وأبقى أمال اللي أنا فيها النهاردة".

وتابعت: "حسيت إن في حاجة بحبها أكتر من نفسي أعيش علشانها، وأحب أكون شخص يفتخر بيه ابني، كنت بروح مع عمر الملاهي لأني ملحقتش أعيش طفولتي، وكنت بقوله يا عمر أنا لما بفتكر طفولتي بفتكرك".

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة أمال ماهر هو ألبومها الغنائي الجديد "حاجة غير"، الذي طرحته في يوليو 2025، ويتضمن مجموعة من الأغاني المصوّرة التي صدرت عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، منها "عقدة حياته" و"رقم واحد".

