شارك النجم كريم عبد العزيز الملايين من المصريين والعالم بافتتاح المتحف المصري الكبير الذي يشهد حضور أبرز القادة من رؤساء وملوك دول عربية وأجنبية وسط تغطية إعلامية عالمية.

ونشر كريم صورًا من المتحف عبر حسابه على انستجرام وكتب: "يوم فخر لكل مصري ..مليون مبروك افتتاح المتحف المصري الكبير، الله عليكي يا بلادي، تحيا مصر".

ويشارك في الاحتفالية نخبة من أبرز النجوم في مجال الفن، من بينهم النجمة الكبيرة شريهان.

وكانت آخر مشاركات كريم عبد العزيز على شاشة السينما بفيلم "المشروع إكس" بطولة الفنانة ياسمين صبري للمخرج بيتر ميمي.

يذكر أن الفنان كريم عبد العزيز يشارك بفيلم "7 Dogs" مع الفنان أحمد عز والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.