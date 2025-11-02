إعلان

كريم عبد العزيز يحتفي بافتتاح المتحف الكبير: "يوم فخر لكل مصري"

كتب- مروان الطيب:

10:00 ص 02/11/2025
    المتحف المصري الكبير
    المتحف المصري الكبير
    المتحف المصري الكبير
    المتحف المصري الكبير
    المتحف المصري الكبير
    كريم عبد العزيز
    المتحف المصري الكبير
    المتحف المصري الكبير

شارك النجم كريم عبد العزيز الملايين من المصريين والعالم بافتتاح المتحف المصري الكبير الذي يشهد حضور أبرز القادة من رؤساء وملوك دول عربية وأجنبية وسط تغطية إعلامية عالمية.

ونشر كريم صورًا من المتحف عبر حسابه على انستجرام وكتب: "يوم فخر لكل مصري ..مليون مبروك افتتاح المتحف المصري الكبير، الله عليكي يا بلادي، تحيا مصر".

ويشارك في الاحتفالية نخبة من أبرز النجوم في مجال الفن، من بينهم النجمة الكبيرة شريهان.

وكانت آخر مشاركات كريم عبد العزيز على شاشة السينما بفيلم "المشروع إكس" بطولة الفنانة ياسمين صبري للمخرج بيتر ميمي.

يذكر أن الفنان كريم عبد العزيز يشارك بفيلم "7 Dogs" مع الفنان أحمد عز والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

المتحف المصري الكبير كريم عبد العزيز

