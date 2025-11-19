إعلان

20 صور رومانسية لـ عصام صاصا وجهاد أحمد قبل الانفصال

كتب : معتز عباس

10:04 م 19/11/2025 تعديل في 20/11/2025
    رومانسية وحب جمع عصام صاصا وزوجته جهاد
    عصام صاصا وجهاد احمد وابنهم رحيم
    عصام صاصا وجهاد احمد وابنهما الصغير رحيم
    عصام صاصا وجهاد احمد
    عصام صاصا وزوجته على متن يخت (2)
    عصام صاصا وزوجته على متن يخت (3)
    عصام صاصا يحتفل بعيد ميلاه رفقة زوجته على البحر (1)
    عصام صاصا يحتفل بعيد ميلاه رفقة زوجته على البحر (2)
    عصام صاصا يحتفل بعيد ميلاه رفقة زوجته على البحر (3)
    عصام وجهاد سويا
    لحظة رومانسية جمعت عصام صاصا وجهاد احمد
    لقطات من حفل زفاف عصام صاصا على جهاد احمد (1)
    لقطات من حفل زفاف عصام صاصا على جهاد احمد (2)
    لقطات من حفل زفاف عصام صاصا على جهاد احمد (3)
    عصام صاصا وزوجته على متن يخت (1)
    زوجة عصام صاصا تمنحه قبلة بمناسبة عيد ميلاده

لم تستمر العلاقة الرومانسية بين عصام وجهاد طويلًا، حيث أعلنت جهاد أحمد انفصالها عن مطرب المهرجانات عصام صاصا في الساعات الماضية.

اكتفت جهاد أحمد بنشر صورة لها وهي تبكي مع وضع تعليق "تم الانفصال بيني وبين أبو رحيم"، دون الكشف عن أسباب الانفصال.

تعليق عصام صاصا على الانفصال

وخرج عصام صاصا للتعليق على انفصاله عن زوجته، وكتب: ""يعلم ربنا اني مشفتش أي حاجة في حياتي وحشة من الست دي،ومشفتش منها غير كل خير، عمرها ما غلطت في حقي عشان محدش يظلمها، وربنا يصلح الحال"، وذلك في ستوري نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام".

جهاد أحمد تحتفل بالإفراج عن عصام صاصا

واحتفلت جهاد أحمد قبل الانفصال، بالإفراج عن زوجها مطرب المهرجانات عصام صاصا، عقب انتهاء مدة عقوبته البالغة 6 أشهر.

ونشرت جهاد صورا تجمعها بعصام صاصا على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام وعلقت عليها: “حاسة إني بحلم، ربنا يخليك لينا يا حبيبي وتفضل في حضني أنا وابنك طول العمر ”.

واحتفلت جهاد أحمد بعيد ميلاد عصام صاصا قبل الانفصال،أثناء قضاء إجازة الصيف في مدينة العلمين الجديدة.

ونشرت جهاد صورًا رومانسية مع عصام صاصا، أحدها على متن يخت والأخرى على شاطئ البحر.

