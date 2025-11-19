ظافر العابدين يكشف الأسرار في "عندك وقت مع عبله" "السبت" على "MBC مصر"

تألقت الفنانة أمينة خليل في أحدث ظهور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت "خليل" بإطلالة أنيقة مرتدية فستان بني وفضفاض مع كتف مكشوف.

وتفاعل متابعيها مع الإطلالة بشكل كبير، وانهالت عليها التعليقات، وجاءت بعضها كالتالي : "برنسيسة"، "أمينة المتألقة"، "حبيت اللوك"، و"قمراية"، "الجمال المصري".

يُذكر أن آخر أعمال أمينة خليل الدرامية كان مسلسل "لام شمسية" بطولة أحمد السعدني، محمد شاهين، أسيل عملاتم، وعلي البيلي، من تأليف مريم نعوم، وسيناريو وحوار راجية حسن، وإخراج كريم الشناوي.

