أمينة خليل بإطلالة أنيقة.. والجمهور يعلق: "الجمال المصري"

كتب : سهيلة أسامة

03:11 م 19/11/2025
    أمينة خليل تخطف الأنظار
    أمينة خليل في أحدث ظهور
    أمنية خليل بفستان أنيق في أحدث ظهور

تألقت الفنانة أمينة خليل في أحدث ظهور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت "خليل" بإطلالة أنيقة مرتدية فستان بني وفضفاض مع كتف مكشوف.

وتفاعل متابعيها مع الإطلالة بشكل كبير، وانهالت عليها التعليقات، وجاءت بعضها كالتالي : "برنسيسة"، "أمينة المتألقة"، "حبيت اللوك"، و"قمراية"، "الجمال المصري".

يُذكر أن آخر أعمال أمينة خليل الدرامية كان مسلسل "لام شمسية" بطولة أحمد السعدني، محمد شاهين، أسيل عملاتم، وعلي البيلي، من تأليف مريم نعوم، وسيناريو وحوار راجية حسن، وإخراج كريم الشناوي.

