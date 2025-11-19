إعلان

خاص| بعد مغادرته المستشفى تعرف على أول قرار لـ محمد صبحي

كتب : مصطفى حمزة

02:42 م 19/11/2025
    الفنان الكبير محمد صبحي
    تحسن الحالة الصحية لمحمد صبحي
    محمد صبحي
    محمد صبحي ع المسرح

كشف الفنان والمخرج شريف صبحي، عن عودة للفنان الكبير محمد صبحي، إلى منزله اليوم الأربعاء، بعد تحسن حالته الصحية.

وقال شريف صبحي في تصريح خاص لمصراوي: "شقيقي محمد صبحي عاد إلى منزله، بعد تحسن حالته الصحية، اليوم الأربعاء".


وتابع: "مع حاجته للراحة بدأ بالفعل يخطط للعودة لتقديم مسرحية (فارس يكشف المستور)، وتصويرها بأقرب وقت".


يذكر أن الفنان الكبير محمد صبحي، خضع للعلاج في الرعاية المركزة بالمستشفى، قبل نقله إلى غرفة عادية، إثر معاناته من أزمة صحية.


ووجه محمد صبحي، عبر صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، إلى نقابة المهن التمثيلية، بعد ترشيحها له لنيل جائزة الدولة التقديرية.

المخرج شريف صبحي المستشفى محمد صبحي

