كشف الفنان والمخرج شريف صبحي، عن عودة للفنان الكبير محمد صبحي، إلى منزله اليوم الأربعاء، بعد تحسن حالته الصحية.

وقال شريف صبحي في تصريح خاص لمصراوي: "شقيقي محمد صبحي عاد إلى منزله، بعد تحسن حالته الصحية، اليوم الأربعاء".



وتابع: "مع حاجته للراحة بدأ بالفعل يخطط للعودة لتقديم مسرحية (فارس يكشف المستور)، وتصويرها بأقرب وقت".



يذكر أن الفنان الكبير محمد صبحي، خضع للعلاج في الرعاية المركزة بالمستشفى، قبل نقله إلى غرفة عادية، إثر معاناته من أزمة صحية.



ووجه محمد صبحي، عبر صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، إلى نقابة المهن التمثيلية، بعد ترشيحها له لنيل جائزة الدولة التقديرية.