إلهام شاهين: "بنات الباشا" أمتعنا وخير ما يمثلنا في سينما المرأة

أشادت النجمة إلهام شاهين بفيلم "بنات الباشا" والذي تم عرضه أمس الثلاثاء ضمن أفلام مسابقة آفاق السينما العربية، بالدورة السادسة والثلاثين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

سينما المرأة

وقالت إلهام لفريق الفيلم عقب انتهاء عرضه: "بشكركم على الفيلم أمتعنا جدا، وده أكتر فيلم أنا استمتعت بيه، خير ما يمثلنا في سينما المرأة في أي مهرجان دولي".

وتابعت "أتوقع حصوله على الكثير من الجوائز، وبرافو المخرج ماندو العدل، وهشام عبية بحب حوارك جدا، كل جملة تتقال كنت بتغزل فيها وأنا قاعدة جنب صابرين، ليا تجربة معاك في بطلوع الروح وأنت كاتب متميز جدا".

وجهت إلهام التحية لكل النساء المشاركات في "بنات الباشا": "بحيي كل النساء من أول كاتبة الرواية، وأجمل مديرة تصوير في مصر نانسي عبدالفتاح، والأداء عملتم شغل يُدرس، صابرين نضج غير عادي، زينة هايلة، نودي مجرمة".

بنات الباشا

بنات الباشا فيلم مأخوذ عن نص أدبي للكاتبة نورا ناجي، سيناريو وحوار محمد هشام عبية، إخراج محمد جمال العدل، بطولة: صابرين، زينة، ناهد السباعي، أحمد مجدي، مريم الخشت، تارا عبود.