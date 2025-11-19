ظافر العابدين يكشف الأسرار في "عندك وقت مع عبله" "السبت" على "MBC مصر"

هنأت الإعلامية إنجي علي الفنانة منى زكي بمناسبة عيد ميلادها، ونشرت صورة عبر حسابها على "إنستجرام" تجمعها مع منى زكي والفنانة غادة عادل.

وعلّقت إنجي: "أجمل تهاني عيد الميلاد لقمرنا، كل الحب ليكي دايمًا، وإن شاء الله يكون يومك كله فرح".

يُذكر أن منى زكي تستعد لعرض فيلمها الجديد "الست" قريبًا في السينمات، وهو تعاون جديد بينها وبين زوجها الفنان أحمد حلمي.

