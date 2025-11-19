ظافر العابدين يكشف الأسرار في "عندك وقت مع عبله" "السبت" على "MBC مصر"

على الرغم من ابتعادها عن الأضواء والوسط الفني، إلا أن لي لي ابنة النجم أحمد حلمي والنجمة منى زكي، دائما ما تلفت الأنظار للشبه الكبير بينها وبين والديها.

وتقوم بنشر العديد من الصور لها معهما في العديد من المناسبات، آخرها تهنئة والديها بمناسبة عيد ميلادهما الذي يوافق نفس اليوم 18 نوفمبر من كل عام.

ونشرت لي لي صورتها مع والدها أحمد حلمي من فترة طفولته عبر خاصية الاستوري على انستجرام وكتبت: "عيد ميلاد سعيد بابي، بحبك أمي".

كما نشرت صورة لوالدتها الفنانة منى زكي وكتبت: "أكتر شخص جميل قلبا وقالبا، صديقتي المقربة عيد ميلاد سعيد توأمي".

منى زكي وأحمد حلمي ينتظران عرض فيلم "الست"

تتعاون النجمة منى زكي مع النجم أحمد حلمي بفيلم "الست" المقرر عرضه في السينمات خلال الفترة المقبلة، وتجسد خلاله منى زكي شخصية كوكب الشرق "أم كلثوم"، ويتناول الفيلم السيرة الذاتية لكوكب الشرق، مسلطًا الضوء على أبرز المحطات في حياتها الشخصية والفنية، والعلاقات التي كان لها أثر كبير في مسيرتها.

ويشارك ببطولة الفيلم كوكبة من نجوم السينما المصرية هم عمرو سعد، سيد رجب، أحمد خالد صالح، أحمد داود، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

أخر أعمال أحمد حلمي على شاشة السينما

كانت آخر أعمال أحمد حلمي على شاشة السينما بفيلم "واحد تاني"، وتدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل إخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، يكتشف بعد مقابلة مع زملاء قدامى فشله وفقدانه للشغف في الحياة، فيلجأ إلى اختراع يُعيد له الشغف من جديد، ولكن تنحرف الأمور بشكل غير متوقع.

وشارك ببطولة الفيلم كل من روبي، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، نسرين أمين، تأليف هيثم دبور، إخراج محمد شاكر خضير.

