قبل حفل الختام.. 20 صورة لنجوم الفن على ريد كاربت"القاهرة السينمائي"

تصوير / محمود بكار:

خطفت الفنانة بسمة الأنظار من ظهورها الرائع على ريد كاربت، اليوم السابع لمهرجان القاهرة السينمائي، الذي يشهد العرض الخاص لفيلم بنات الباشا.

وظهرت بسمة بإطلالة أنيقة ومميزة، تجمع بين الأناقة والبساطة، على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ46.

كواليس فيلم "بنات الباشا"

يكشف فيلم "بنات الباشا" مجموعة من القصص الإنسانية المتداخلة التي تدور أحداثها داخل مركز تجميل فريد، والذي يعد نقطة التقاء لنساء مختلفات في الطباع والخلفيات.

يتابع الفيلم رحلة كل امرأة، منذ نشأتها وحتى وصولها إلى هذا الملتقى، حيث تتقاطع مصائرهن ليكشفن عن واقع مؤلم يمزج بين القهر والكبت، والحب والخيانة، وصولاً إلى مواجهة تحديات الحياة الكبرى مثل المرض والموت.

ويشارك ببطولة فيلم "بنات الباشا" كل من زينة، سوسن بدر، صابرين، أحمد مجدي، ناهد السباعي، مريم الخشت، تأليف محمد هشام عبية، إخراج ماندو العدل.

وشهدت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، احتفالية فنية كبرى جمعت صناع السينما والممثلين من مختلف أنحاء العالم.

وتستمر فعاليات الدورة 46K حتى يوم الجمعة الموافق 21 نوفمبر بمشاركة واسعة من الأفلام العربية والعالمية.