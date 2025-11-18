ظافر العابدين يكشف الأسرار في "عندك وقت مع عبله" "السبت" على "MBC مصر"

تصوير- محمود بكار:

تشهد فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اليوم الثلاثاء عرض الفيلم الليتواني "ترميم" بحضور أبطاله وصناعه، والذي عرض ضمن المسابقة الدولية.

وظهر فريق العمل على "الريد كاربت"، وسط سعادة غامرة بعرض الفيلم ضمن فعاليات المهرجان، والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

أحداث فيلمي ترميم وضد السينما

وتدور أحداث فيلم "ترميم"، حول دراما إنسانية معاصرة تنطلق من قلب فيلنيوس، حيث تعيش إيلونا، امرأة في التاسعة والعشرين من عمرها، هاجس الوصول إلى "نقطة الكمال" قبل بلوغ الثلاثين.

كما تشهد الفعاليات اليوم عرض الفيلم السعودي "ضد السينما" للمخرج السعودي علي سعيد، ويقدم الفيلم رؤية تجريبية جريئة تتناول العلاقة بين السينما والإنسان والمجتمع، متسائلًا عن معنى أن تكون “ضد السينما” في ظل التحولات الثقافية والاجتماعية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وهو المهرجان الوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس.

تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويستقطب أبرز نجوم الفن والصناعة السينمائية من مختلف أنحاء العالم.

