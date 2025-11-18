إعلان

أحمد حلمي يهنئ منى زكي بعيد ميلادها: "إنتي الحب كله"

كتب - معتز عباس:

07:03 م 18/11/2025

منى زكي وأحمد حلمي

احتفل النجم أحمد حلمي بعيد ميلاد زوجته النجمة منى زكي الذي يوافق اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر.

ونشر حلمي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام" يعرض لقطات وذكريات جمعته بزوجته منى زكي.

أحمد حلمي يحتفل بعيد ميلاده زوجته منى زكي

وكتب حلمي تعليقًا، على الفيديو: "كٌل سنة وإنتي طيبة يا حبيبتي.. بحبك بحبك بحبك إنتي الحب كُله".

تفاعل المتابعين مع التهنئة بشكل كبير، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ربنا يخليكو لبعض و يسعد قلبكو"، "أسعد عيد ميلاد"، "كل سنة وأنتم حلوين مع بعض"، "أحلى عيد ميلاد دا ولا ايه"، "عيد ميلاد الهنا والسعد".

آخر مشاركات أحمد حلمي الفنية

يذكر أن آخر مشاركات أحمد حلمي الفنية، كانت في مسرحية "بني آدم" التي عرضت لأول مرة ضمن فعاليات موسم الرياض في يناير 2025.

وشارك في بطولة المسرحية، كل من مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، أسيل عمران، محمد جمعة، أشرف على الكتابة محمد عز، إخراج هشام عطوة.

