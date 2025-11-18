وجه الفنان والمخرج محمد سامي التهنئة لوالدته صبورة السيد بعد فوزها بانتخابات مجلس النواب عن القائمة الوطنية.

وكتب محمد سامي، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "مبروك النجاح في الإنتخابات يا معالي النائب و مبروك عضوية مجلس النواب، دائما متشرفين بيكي يا أعظم أم".

محمد سامي يشارك في مسلسل "8 طلقات"

ويستعد محمد سامي لخوض أول تجربة في مجال التمثيل، بالمشاركة في مسلسل "8 طلقات"، المقرر عرضه في موسم رمضان 2026 عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

وأعلن "سامي" في وقت سابق عن دخوله عمل فني جديد بعنوان “رد كليتي” بالتعاون مع الكاتبة اللبنانية نادين جابر، والمقرر عرضه الفترة المقبلة.

يذكر أن محمد سامي شارك في الموسم الرمضاني 2024 بمسلسلين "إش إش"، و"سيد الناس".

