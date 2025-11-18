إعلان

جميلة سامح عبدالعزيز تهدي والدها رسالة مؤثرة على تتر القصير الأول "وجع الفراق"

كتبت- منى الموجي:

05:22 م 18/11/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    حفل تأبين للمخرج سامح عبدالعزيز، بحضور أسرته
  • عرض 8 صورة
    حفل تأبين للمخرج سامح عبدالعزيز، بحضور أسرته
  • عرض 8 صورة
    حفل تأبين للمخرج سامح عبدالعزيز، بحضور أسرته
  • عرض 8 صورة
    حفل تأبين للمخرج سامح عبدالعزيز، بحضور أسرته
  • عرض 8 صورة
    حفل تأبين للمخرج سامح عبدالعزيز، بحضور أسرته
  • عرض 8 صورة
    حفل تأبين للمخرج سامح عبدالعزيز، بحضور أسرته
  • عرض 8 صورة
    حفل تأبين للمخرج سامح عبدالعزيز، بحضور أسرته

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير- نادر نبيل:

بكلمات مؤثرة، أهدت الطفلة جميلة ابنة المخرج الراحل سامح عبدالعزيز، فيلمها القصير الأول لوالدها، والذي حكت خلاله عن مشاعر الفقد التي شعرت بها عقب وفاته، واختارت التعبير عنها بالطريقة التي يحب.

وكتبت جميلة في رسالتها "إهداء إلى أبي سامح عبدالعزيز.. كان نفسي تكون معايا في أول عمل ليا في حياتي، يا رب تكون فخور بيا ووعد أن اسمك هيفضل عايش طول ما أنا عايشة، بحبك من كل قلبي وزي ما بيقولوا اللي خلف مامتش".

ونظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي على هامش فعالياته اليوم الثلاثاء، حفل تأبين للمخرج سامح عبدالعزيز، بحضور أسرته ومحبيه، إلى جانب النجم حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، المخرجة ساندرا نشأت، الفنان تامر فرج، الفنانة نسرين أمين، الفنان خالد الصاوي.

جميلة سامح عبدالعزيز سامح عبدالعزيز وجع الفراق

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة