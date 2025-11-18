ظافر العابدين يكشف الأسرار في "عندك وقت مع عبله" "السبت" على "MBC مصر"

تصوير- نادر نبيل:

بكلمات مؤثرة، أهدت الطفلة جميلة ابنة المخرج الراحل سامح عبدالعزيز، فيلمها القصير الأول لوالدها، والذي حكت خلاله عن مشاعر الفقد التي شعرت بها عقب وفاته، واختارت التعبير عنها بالطريقة التي يحب.

وكتبت جميلة في رسالتها "إهداء إلى أبي سامح عبدالعزيز.. كان نفسي تكون معايا في أول عمل ليا في حياتي، يا رب تكون فخور بيا ووعد أن اسمك هيفضل عايش طول ما أنا عايشة، بحبك من كل قلبي وزي ما بيقولوا اللي خلف مامتش".

ونظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي على هامش فعالياته اليوم الثلاثاء، حفل تأبين للمخرج سامح عبدالعزيز، بحضور أسرته ومحبيه، إلى جانب النجم حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، المخرجة ساندرا نشأت، الفنان تامر فرج، الفنانة نسرين أمين، الفنان خالد الصاوي.