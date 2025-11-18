ظافر العابدين يكشف الأسرار في "عندك وقت مع عبله" "السبت" على "MBC مصر"

قبل حفل الختام.. 20 صورة لنجوم الفن على ريد كاربت"القاهرة السينمائي"

رحلت عن عالمنا منذ أيام، الفنانة منيرة سنبل عن عمر يناهز 86 عامًا

ولدت منيرة سنبل عام 1939 في الإسكندرية، ودرست في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

بدأت مسيرتها الفنية بعد تتويجها بلقب ملكة جمال الإسكندرية عام 1956، وكانت قبل ذلك راقصة باليه.

قدمت على مدار مشوارها الفني عددًا من الأعمال المهمة، من بينها "شياطين الجو" و"ليلة رهيبة"، قبل أن تعتزل الفن بعد الزواج.

ويظل دور "ميرفت" الذي قدمته ضمن أحداث فيلم "شارع الحب" هو الأسهر في مسيرتها الفنية

ورغم اعتزالها الطويل، ظلّت منيرة سنبل رمزًا للأناقة والجمال في ذاكرة الجمهور، وعادت أحيانًا للظهور في البرامج التلفزيونية لتذكير الناس بحضورها، ما أكسبها لقب "هانم الصالونات".

اقرأ أيضًا:

مين دي.. انتصار تفاجىء متابعيها بـ لوك جديد والجمهور يعلق

مراد مكرم ينتقد تجربة حسام حسن مع المنتخب.. ماذا قال؟

بعد نجاح حفل "مصر السلام".. عمرو كمال يُعلن الاستعداد لمهرجان صدى الأهرامات