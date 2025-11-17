وائل فرج يكشف كواليس أول أفلام ابنة الراحل سامح عبد العزيز

كشف الفنان والمخرج وائل فرج عن كواليس أول أفلام جميلة ابنة المخرج الراحل سامح عبد العزيز، والذي تم اختياره للعرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.

نشر وائل فرج تفاصيل وكواليس الفيلم عبر حسابه على "فيسبوك" وكتب: "بعد وفاة المخرج سامح عبدالعزيز الله يرحمه بيوم واحد فوجئت بجميلة بنته الصغيرة «١٤ سنة في تانية إعدادي» بعتالي سيناريو 4 مشاهد سينمائية صامتة وبتقولي ده إحساسي فاللحظة دي.. للي ميعرفش أنا أبقى خال بنات سامح".

وأضاف: "أول ما قريت السيناريو إتأثرت جدا وشرحت لها بعض المبادئ السينمائية وتفاجئت بعد فترة أنها ذاكرت وإشتغلت وطورت السيناريو بمجهودها الشخصي ورجعتلي بريزنتيشن كاملة عن الفيلم الروائي القصير «وجع الفراق»".

وتابع: "النهارده بعد حوالي 4 شهور شغل من جميلة.. الفيلم ده هيتعرض في مهرجان القاهرة السينمائي كتأبين للمخرج سامح عبدالعزيز، غدا الثلاثاء ١٨ نوفمبر الساعة واحدة الظهر في المسرح المكشوف والدخول مجانا بدون تذاكر وبعد العرض ندوة مع المخرجة جميلة سامح عبدالعزيز أصغر مخرجة في مصر وكبيرة إحساسا".

وأنهى حديثه قائلا: "شكراً لكل من ساهم ودعم الفيلم بدون أي أجر وشكرا لإدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي".

يذكر أن آخر مشاركات وائل فرج الإخراجية كانت بمسلسل "وترحساس 2" بطولة نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية.

