إعلان

أحمد العوضي عن "علي كلاي": "دغدغة في رمضان إن شاء الله"

كتب : هاني صابر

12:15 م 17/11/2025

أحمد العوضي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شارك الفنان أحمد العوضي، متابعيه عبر السوشيال ميديا، صورة له من كواليس تصوير مسلسل"علي كلاي" الذي يخوض من خلاله المنافسة في موسم دراما رمضان 2026.

ونشر العوضي، الصورة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "علي كلاي حضر..دغدغة في رمضان إن شاء الله".

مسلسل "علي كلاي" بطولة أحمد العوضي، درة، بيومي فؤاد، يارا السكري، محمود البزاوي، وتأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

كانت آخر مشاركات أحمد العوضي في الدراما التلفزيونية بمسلسل "فهد البطل" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025، وفي السينما بفيلم "الإسكندراني" عام 2024.

أحمد العوضي علي كلاي مسلسل علي كلاي موسم دراما رمضان 2026

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
هل تنهي أسعار الذهب 2025 على مستويات قياسية جديدة؟ رئيس الشعبة يجيب
السيسي يطالب هيئة الانتخابات بإظهار إرادة الناخبين والتدقيق في طعون الدوائر
شركة خالدة تعلن كشف غاز جديد في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميًا
نفقة بالدرهم وكلب فجر الخلافات.. استغاثة ميار من الإمارات تشعل مواقع التواصل - فيديو