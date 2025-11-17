أحمد العوضي عن "علي كلاي": "دغدغة في رمضان إن شاء الله"

شارك الفنان أحمد العوضي، متابعيه عبر السوشيال ميديا، صورة له من كواليس تصوير مسلسل"علي كلاي" الذي يخوض من خلاله المنافسة في موسم دراما رمضان 2026.

ونشر العوضي، الصورة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "علي كلاي حضر..دغدغة في رمضان إن شاء الله".

مسلسل "علي كلاي" بطولة أحمد العوضي، درة، بيومي فؤاد، يارا السكري، محمود البزاوي، وتأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

كانت آخر مشاركات أحمد العوضي في الدراما التلفزيونية بمسلسل "فهد البطل" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025، وفي السينما بفيلم "الإسكندراني" عام 2024.