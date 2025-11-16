إعلان

غادة عبدالرازق بإطلالة غريبة في أحدث ظهور.. والجمهور: "شايله الحمل على كتافها"

كتب : معتز عباس

06:41 م 16/11/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    احدث تقاليع غادة عبدالرازق (3)
  • عرض 4 صورة
    احدث تقاليع غادة عبدالرازق (1)
  • عرض 4 صورة
    احدث تقاليع غادة عبدالرازق (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


تواصل النجمة غادة عبدالرازق مشاركة جمهورها ومتابعيها على السوشيال ميديا، أحدث تقاليع الموضة الغريبة والغير تقليدية.


ونشرت غادة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، صورًا لها مرتدية ملابس غريبة، عبارة عن جاكت جلد عريض الكتفين، وقلادة كريستال من الأذن للعنق، وفستان أسود طويل بذيل شفاف.


تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "القمر دايما"، "نسيت الشماعة في الفستان"، تخوف بس حلوة"، "شايله الحمل على كتافها".


جدير بالذكر أن غادة عبدالرازق شاركت كضيفة شرف في فيلم "أحمد وأحمد" الذي تم طرحه مؤخرًا في دور العرض السينمائي، بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، أحمد الرافعي، حاتم صلاح، سامي مغاوي، أحمد عبدالوهاب، إخراج أحمد نادر جلال.


اقرأ أيضا..
نور عن والده خالد النبوي: أيقونة كبيرة وكل لحظة معاه بتعلم كتير
https://masrawy.com/2025-10-0-2891734


حالته مستقرة.. عمر خيرت يعتذر عن حفله القادم بعد تعرضه لأزمة صحية
https://masrawy.com/2025-10-0-2891786

غادة عبدالرازق إطلالة غريبة الموضة الغريبة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
البنك الأهلي يوقف المصاريف الإدارية على القروض الشخصية والسيارات
بعد انتشار الرادارات.. السرعات المقررة للملاكي والمقطورات والدراجات النارية | تفاصيل
الأرصاد للمواطنين: ارتدوا هذه الملابس خلال الفترة الحالية
تحذير رسمي.. دورات غير معتمدة تُضلل الشباب بوهم التوظيف بالإسعاف
"ماربورج".. فيروس مميت يتفشى في أثيوبيا والصحة العالمية تحذر