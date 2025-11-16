

تواصل النجمة غادة عبدالرازق مشاركة جمهورها ومتابعيها على السوشيال ميديا، أحدث تقاليع الموضة الغريبة والغير تقليدية.



ونشرت غادة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، صورًا لها مرتدية ملابس غريبة، عبارة عن جاكت جلد عريض الكتفين، وقلادة كريستال من الأذن للعنق، وفستان أسود طويل بذيل شفاف.



تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "القمر دايما"، "نسيت الشماعة في الفستان"، تخوف بس حلوة"، "شايله الحمل على كتافها".



جدير بالذكر أن غادة عبدالرازق شاركت كضيفة شرف في فيلم "أحمد وأحمد" الذي تم طرحه مؤخرًا في دور العرض السينمائي، بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، أحمد الرافعي، حاتم صلاح، سامي مغاوي، أحمد عبدالوهاب، إخراج أحمد نادر جلال.



اقرأ أيضا..

نور عن والده خالد النبوي: أيقونة كبيرة وكل لحظة معاه بتعلم كتير

https://masrawy.com/2025-10-0-2891734



حالته مستقرة.. عمر خيرت يعتذر عن حفله القادم بعد تعرضه لأزمة صحية

https://masrawy.com/2025-10-0-2891786