خاص| شريف صبحي يكشف موعد خروج شقيقه محمد صبحي من المستشفى

كشف الفنان والمخرج شريف صبحي، تفاصيل الحالة الصحية لشقيقه للفنان الكبير محمد صبحي، وتطوراتها.

وقال شريف صبحي في تصريح خاص لمصراوي: "شقيقي محمد صبحي، الحمد لله بخير في غرفة عادية، يخضع للعلاج والمتابعة".

وتابع شريف صبحي: "إن شاء الله من المقرر عودته لمنزله بعد 4 أيام".

وأوضح شريف صبحي: "المفاجأة أنه من المقرر عودته إلى نشاطه الفني، ويقف على المسرح لتقديم مسرحية (فارس يكشف المستور)، لتصويرها من جديد، بعد تلف النسخة السابقة خلال الحريق الذي وقع في غرفة المونتاج بالمسرح".

ووجه الفنان الكبير محمد صبحي، عبر الصفحة الرسمية له في موقع فيسبوك، رسالة شكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكتبت: "قدمت لوطني الانتماء ..فمنحني وطني الاحتواء" .

وأضاف: "كل الشكر والامتنان للسيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي " .

واختتم :"كل الشكر للملايين من جمهوري، الذين قدمت لهم الاحترام، فمنحوني الحب والاهتمام".