إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ أول تعليق من نقيب المهن الموسيقية على حادث أحمد سعد، نجوم الفن بحفل زفاف ابنة المخرج عمرو عرفة، محطات مؤلمة وشائعات لا تنتهي في حياة حورية فرغلي، إلهام شاهين تنشر صورًا مع ليلى علوي ويسرا احتفالًا بمهرجان القاهرة السينمائي، لمياء الأمير تكشف تفاصيل إصابتها بثلاث جلطات في المخ ومياه على الرئة، وغيرها من الأخبار.