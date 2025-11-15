بحضور نجوم الفن.. الصور الأولى من حفل زفاف الإعلامي أحمد سالم
كتب - معتز عباس:
وجهت المؤلفة إنجي علاء التهنئة للإعلامي أحمد سالم بمناسبة زواجه على رشا بدوي، في حفل زفاف يقام بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.
ونشرت إنجي صورًا من حفل الزفاف مع العروسين، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "ألف مبروك يا أحمد انت ورشا وربنا يسعدكم ويباركلكم".
حضر حفل الزفاف عددًا من نجوم الفن، وهم الفنانة هيدي كرم، والإعلامي خالد صلاح وزوجته الإعلامية شيريهان أبو الحسن، وغيرهم من النجوم.
