إعلان

بحضور نجوم الفن.. الصور الأولى من حفل زفاف الإعلامي أحمد سالم

كتب - معتز عباس:

11:53 م 15/11/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    انجي علاء في حفل زفاف احمد سالم
  • عرض 6 صورة
    انجي علاء وشريهان ابو الحسن
  • عرض 6 صورة
    انجي علاء وهيدي كرم
  • عرض 6 صورة
    انجي علاء في حفل زفاف احمد سالم
  • عرض 6 صورة
    انجي علاء في حفل زفاف احمد سالم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجهت المؤلفة إنجي علاء التهنئة للإعلامي أحمد سالم بمناسبة زواجه على رشا بدوي، في حفل زفاف يقام بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

ونشرت إنجي صورًا من حفل الزفاف مع العروسين، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "ألف مبروك يا أحمد انت ورشا وربنا يسعدكم ويباركلكم".

حضر حفل الزفاف عددًا من نجوم الفن، وهم الفنانة هيدي كرم، والإعلامي خالد صلاح وزوجته الإعلامية شيريهان أبو الحسن، وغيرهم من النجوم.

اقرأ أيضا..

أسماء جلال عن طفولتها: "الناس كانت فاكراني ولد"

أبلة فاهيتا تمازح أسماء جلال بـ "طنط".. والأخيرة ترد "أنا لسه تامة الـ 30"

زفاف أحمد سالم أحمد سالم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
هل تتكفل قوات مصرية بنزع سلاح حماس؟ وزير الخارجية يجيب
العظمى بالقاهرة 25 درجة.. الأرصاد: غدًا طقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلا
أكبر انخفاض منذ 3 سنوات.. 10 سيارات مستعملة واعتمادية تبدأ من 130 ألفا