"GPS أضل الطريق".. شقيق الفنان أحمد سعد يكشف تفاصيل حادث طريق السخنة

كشف الدكتور وليد سعد، شقيق الفنان أحمد سعد، تفاصيل الحادث الذي تعرض له شقيقه على طريق العين السخنة، أثناء عودته من إحياء حفل زفاف بالقاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الحادث وقع أثناء عودة الفنان من إحياء حفل زفاف في القاهرة، موضحًا أن السبب المباشر للحادث كان خطأ في إشارة الملاحة "GPS" التي أوصلت السيارة إلى طريق خاطئ.

وأضاف وليد أن السائق - وليس أحمد سعد - هو الذي كان يقود السيارة في لحظة الحادث، مشيرًا إلى أن السيارة دخلت بسرعة في شارع فرعي لتجد نفسها فجأة أمام "حفرة كبيرة جدًا" تسببت في انقلاب السيارة.

وتابع أن قوة الصدمة كانت هائلة، لكن "الإير باج" أنقذ الموقف حيث حمى الفنان من إصابات بالغة، مؤكدًا أن تصميم السيارة القوي ساهم في امتصاص الصدمة.

وعن طبيعة الإصابات التي تعرض لها الفنان أحمد سعد، أكد وليد سعد أنها اقتصرت على كدمات قوية في أسفل الظهر مع بعض الشروخ في الفقرات القطنية، بالإضافة إلى كدمات كبيرة في العضلات المحيطة بالمنطقة.

وأكد أن الحمد لله لم يستدع الأمر أي تدخل جراحي، نافيًا بشكل قاطع كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود مضاعفات خطيرة أو مشكلات شلل أو أي إصابات في العمود الفقري.

وتابع الدكتور وليد سعد أن الفنان يتلقى حاليًا العلاج في أحد المستشفيات في القاهرة، بعد أن قرر شقيقه عمرو نقله من العين السخنة مباشرة إلى العاصمة لتلقي الرعاية الطبية المناسبة.

وأضاف أن حالته مستقرة ويأخذ المسكنات لتخفيف للآلام، وبدأ بالفعل في الحركة والمشي على قدميه بمساعدة حزام طبي لدعم الظهر.