"كان بحفل زفاف".. آخر ظهور لـ أحمد سعد قبل تعرضه لحادث سير (صور وفيديو)

شاركت الإعلامية بوسي شلبي، صورا وفيديو من حفل زفاف ابنة المخرج عمرو عرفة وكان يحييه المطرب أحمد سعد بمنطقة الأهرامات قبل تعرضه لحادث سير بسيارته.

ونشرت بوسي، صورا وفيديو من حفل الزفاف، عبر حسابها على إنستجرام، وظهر فيها أحمد سعد وهو يغني بالفرح وحضور عدد من الفنانين بينهم المخرج رامي إمام وليلى علوي وشريف منير ومحمد عادل إمام.

وتعرض أحمد سعد في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إلى حادث سير خلال ذهابه إلى العين السخنة، وتم نقله إلى أحد المستشفيات لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وقال الفنان عمرو سعد عن الحالة الصحية لشقيقه عبر حسابه على "فيسبوك": "عذرًا لكل الزملاء والإعلامين لصعوبة التواصل حاليا، شكرا للاهتمام الكبير، أحمد سعد إن شاء الله هيكون بخير بعد تعرضه لحادث سير صعب، قدر الله وماشاء فعل دعواتكم لينا".